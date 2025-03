MSI Claw 8 AI+ ma być wydajniejsza od ASUS ROG Ally X średnio o kilkanaście procent, przy tym samym limicie mocy

Już 26 grudnia tego roku, do sprzedaży trafi przenośna konsola MSI Claw 8 AI+, która jako jedna z pierwszych na rynku wykorzysta procesory Intel Lunar Lake (na początek Core Ultra 7 258V, w późniejszym czasie do sprzedaży trafi jeszcze wariant z Core Ultra 7 256V). Cechują się one nie tylko wysoką energooszczędnością, ale również solidną wydajnością zintegrowanego układu graficznego Intel ARC 140V. Możliwości konsoli w porównaniu do ASUS ROG Ally X zostały właśnie przedstawione przez producenta.

Nadchodząca konsola przenośna MSI Claw 8 AI+ ma być średnio o 20% wydajniejsza od ASUS ROG Ally X, przy zachowaniu tego samego limitu mocy.

Firma MSI przedstawiła wykres z porównaniem wydajności przenośnych konsol Claw 8 AI+ oraz ASUS ROG Ally X. Ten pierwszy korzysta z Intel Core Ultra 7 258V, drugi natomiast bazuje na układzie AMD Ryzen Z1 Extreme z AMD Radeon 780M. Testy zostały przeprowadzone na tym samym limicie mocy, wynoszącym 17 W. Według deklaracji producenta, MSI Claw 8 AI+ w takim scenariuszu osiąga o 20% wyższą wydajność. Największą różnicę zobaczymy w grze Metro 2033, gdzie MSI z Intel Core Ultra 7 258V osiąga ponad dwukrotnie wyższy framerate w porównaniu do ASUS-a z AMD Ryzen Z1 Extreme. W większości gier różnice zamykają się w kilku FPS-ach.

Testy na obu urządzeniach przeprowadzano na niskich ustawieniach graficznych, w upscalowanej rozdzielczości Full HD wszędzie tam, gdzie można było aktywować techniki AMD FSR lub Intel XeSS. Warto jednak podkreślić, że wszystkie gry zostały przetestowane we wbudowanych benchmarkach, co nie zawsze może mieć bezpośrednie przełożenie na rzeczywiste ogrywanie danej gry. MSI Claw 8 AI+, tak jak wspomnieliśmy, zadebiutuje jeszcze przed końcem roku. Cena konfiguracji z Intel Core Ultra 7 258V to 899 dolarów, zatem będzie to dosyć drogi handheld. Po nowym roku z kolei powinny zostać zaprezentowane pierwsze urządzenia z konkurencyjnymi procesorami z rodziny AMD Ryzen Z2 (Z2, Z2G, Z2 Extreme).

