MSI Claw 8 AI+ oraz MSI Claw 7 AI+ - Poznaliśmy pełną specyfikację oraz ceny nowych handheldów

Firma MSI była jedną z ostatnich firm, która zdecydowała się wejść na rynek przenośnych konsol (tzw. handheldów). Pierwszym urządzeniem był MSI Claw z procesorami Intel Meteor Lake i co ciekawe, tajwańska firma jako jedna z nielicznych decydowała się na taki wybór. Handheld finalnie w wielu grach radził sobie średnio - gorzej od wielu konkurencyjnych konsol na rynku. To spowodowało szybką rewizję ceny, która pierwotnie była wysoka, a z czasem widzieliśmy coraz większe obniżki. Teraz firma wchodzi ponownie na rynek z dwoma nowymi urządzeniami - Claw 8 AI+ oraz Claw 7 AI+, które oferują dużo mocniejsze układy iGPU.

Poznaliśmy finalną specyfikację oraz ceny za przenośne konsole MSI Claw 8 AI+ oraz MSI Claw 7 AI+. Oba urządzenia będą napędzane przez procesory Intel Lunar Lake. Premiera sklepowa powinna odbyć się jeszcze w tym roku.

Niektóre amerykańskie sklepy (Amazon, Excaliber PC) pośpieszyły się i wrzuciły bardziej konkretne informacje o nowych konsolach od MSI. Wygląda na to, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, firma będzie chciała wprowadzić modele Claw 8 AI+ oraz Claw 7 AI+ jeszcze w tym roku, a nie dopiero po przyszłorocznych targach CES w Las Vegas. MSI Claw 8 AI+ ma być dostępny z procesorami Intel Core Ultra 7 258V oraz Core Ultra 7 256V - układy Lunar Lake różnią się jedynie ilością pamięci RAM. Ten pierwszy posiada 32 GB, drugi - 16 GB. Według amerykańskich sklepów, MSI Claw 8 AI+ z Intel Core Ultra 7 258V i 1 TB SSD będzie kosztował 899 dolarów, a jego premiera odbędzie się w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Będzie to zatem jeszcze o 100 dolarów wyższa cena w porównaniu do MSI Claw sprzed prawie roku.

MSI Claw 8 AI+ MSI Claw 7 AI+ Procesor Intel Core Ultra 7 256V (16 GB)

Intel Core Ultra 7 258V (32 GB)

8C/8T: 4x Lion Cove + 4x Skymont

TSMC N3B + N6 Intel Core Ultra 7 258V (32 GB)

8C/8T: 4x Lion Cove + 4x Skymont

TSMC N3B + N6 Zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140V (8 Xe-Core "Xe2") Intel ARC 140V (8 Xe-Core "Xe2") Pamięć RAM 16 lub 32 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel 32 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel Magazyn danych SSD M.2 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2280) SSD M.2 512 GB PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2280) Ekran 8" 1920 x 1200 pikseli, IPS 16:10

500 nitów, 120 Hz, ~100% sRGB

Wsparcie dla VRR 7" 1920 x 1080 pikseli, IPS 16:9

500 nitów, 120 Hz, ~100% sRGB

Wsparcie dla VRR Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Porty 2x Thunderbolt 4 (USB 4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (USB 4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Akumulator Litowo-polimerowy, 80 Wh Litowo-polimerowy, 53 Wh Waga 794 gramy 675 gramów Wymiary 299 x 122,6 x 24 mm 294 x 117 x 21 mm System Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Home 64-bit Cena 899 USD (Core Ultra 7 258V / 1 TB) 799 USD (Core Ultra 7 258V / 512 GB)

MSI Claw 7 AI+ wykorzysta tą samą obudowę co pierwotny MSI Claw 7 z Meteor Lake, jednak wewnątrz znajdziemy nowszy procesor Intel Core Ultra 7 258V. Różnicą względem Claw 8 AI+ będzie nie tylko mniejszy ekran (7" 1920 x 1080 zamiast 8" 1920 x 1200), ale również mniejszy SSD o pojemności 512 GB zamiast 1 TB. Akumulator również pozostanie niezmieniony względem pierwszej wersji - pojemność wynosi 53 Wh (80 Wh w przypadku Claw 8 AI+). Mimo wykorzystania nowszego procesora, cena MSRP pozostanie na tym samym poziomie 799 dolarów, więc u nas ponownie powinniśmy spodziewać się okolic 3800 złotych. Według amerykańskich sklepów, MSI Claw 7 AI+ powinno pojawić się w sprzedaży już w przyszłym tygodniu, choć tutaj nie mamy jeszcze 100% pewności, czy ta informacja faktycznie się potwierdzi.



MSI Claw 8 AI+



MSI Claw 7 AI+

Źródło: VideoCardz, Notebookcheck