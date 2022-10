Motorola Razr 2022 - składaniec aspirujący, by konkurować z Samsungiem może na starcie przegrać... ceną

Motorola Moto Razr 2022 to składany smartfon, którego chińska premiera odbyła się w połowie sierpnia. Ceny urządzenia, które wówczas podano, przedstawiono więc naturalnie w juanach. Po ich bezpośrednim przeliczeniu na złotówki, wychodziła nam całkiem przyzwoita kwota. Moto Razr 2022 w zależności od pojemności miałby kosztować od ok. 4 do 5 tys. zł. Niestety najnowsze doniesienia sugerują, że kwota zakręci się raczej koło 6 tys. zł.

Nie ukrywam, że markę Samsung lubię i z powodzeniem użytkuję osobiście. Jednak gdy na horyzoncie pojawił się składany smartfon, który aspirował do starcia z modelem Samsung Galaxy Z Flip4, zdecydowanie się ucieszyłem. Wiedziałem co prawda, że model Motoroli nie zaproponuje nam aż tak rozbudowanego oprogramowania czy rzucającego na kolana aparatu, niemniej czułem, że tegoroczna edycja Razra w końcu może realnie zagrozić Koreańczykom, a przynajmniej sprawić, że nie będą się oni czuli aż tak pewnie.

Niestety o ile smartfona Samsung Galaxy Z Flip4 można dziś kupić (cena w oficjalnym sklepie) w kwocie od 5149 złotych, to wspomniana Motorola Moto Razr 2022 ma kosztować na wejściu przynajmniej 700 złotych więcej. Tak przynajmniej twierdzi znany leakster, Roland Quandt, który podzielił się swoim przeciekiem na Twitterze. Quandt żartuje przy tym, że przy takiej cenie w Europie (+1200 euro) urządzenie kupi najpewniej z 5 osób. No, może 6.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they're probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6.