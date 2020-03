MSI Optix MAG272CRX - 27-calowy zakrzywiony monitor 240 Hz

Ostatnimi czasy firma MSI zapowiedziała kilka monitorów, z raczej niszową wciąż kombinacją parametrów. Podobnie nowa, 27-calowa konstrukcja Optix MAG272CRX to monitor zakrzywiony, oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz, co stanowi jeszcze rzadkość na rynku. Nowa strategia MSI polega zresztą na wypuszczaniu monitorów w mniej popularnych konfiguracjach, by dzięki temu nie brać udziału w ciągłej walce z konkurencją, co niesie za sobą wymuszane obniżki cen produktów (przy takim nastawieniu martwi jednak nieco zastosowana w modelu rozdzielczość Full HD). Z drugiej jednak strony (gdyby ktoś miałby jeszcze wątpliwości), MAG272CRX to model stworzony z myślą o e-sportowcach i graczach, którzy nie chcą, aby na ekranie umknął im jakikolwiek szczegół.

Wyświetlacz LCD opiera się na 8-bitowym panelu +FRC VA (ekran, w przypadku braku możliwości wyświetlenia danego odcienia, naprzemiennie pokazuje dwa odcienie najbliższe - jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy). Ma też dość agresywną krzywiznę 1500R, rozdzielczość 1920 x 1080, maksymalną jasność 300 nitów, współczynnik kontrastu 3000:1, kąty widzenia 178 ° / 178 ° i czas reakcji 1 ms. Zgodnie z zapewnieniami producenta, monitor może wyświetlać 16,7 milionów kolorów i odtwarzać 89% przestrzeni kolorów DCI-P3 i 113% sRGB.

Panel o bardzo podobnej charakterystyce użyty został w modelu Samsung CRG5. Biorąc pod uwagę fakt, że południowokoreańska firma jest jednym z głównych producentów paneli VA, jest wysoce prawdopodobne, że model Optix MAG272CRX używa tego samego właśnie rozwiązania co CRG5. W rezultacie MSI może mieć tylko jednego bezpośredniego konkurenta na rynku. Przeznaczony dla graczy Optix MAG272CRX obsługuje technologię VESA Adaptive-Sync i ma również certyfikat AMD FreeSync (od 48 Hz do 240 Hz). Ponadto monitor jest oznaczony jako HDR Ready i ma konfigurowalne podświetlenie LED Mystic Light RGB LED.

Monitor ma jedno wejście DisplayPort 1.2a, dwa porty HDMI 2.0b i wejście USB C (z trybami DisplayPort Alt Mode i Power Delivery). Konstrukcja MSI ma również podwójny hub USB 3.2 Gen 1 i wyjście słuchawkowe. Jeśli chodzi o ergonomię, podstawę Optix MAG272CRX można regulować w zakresie wysokości i nachylenia, niemniej całość nie obraca się horyzontalnie. MSI nie ogłosiło cen ani daty dostępności zakrzywionego monitora Optix MAG272CRX. Niemniej monitor CRG5 firmy Samsung (który prawdopodobnie korzysta z tego samego panelu), jest dostępny w cenie 369,99 dolarów, co przynajmniej daje nam pole do podejrzeń, jak wyceniony zostanie Optix.

Źródło: Anandtech