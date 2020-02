Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Lodowy smok z RGB LED

Ostatnie trzy lata na rynku obudów komputerowych nie były najlepsze. Co prawda pojawiało się całe zatrzęsienie nowych modeli od wielu różnych marek, dużych i małych, ale wszystkie z nich były do siebie zbliżone. Producenci sprzętu dali się zwariować modzie na hartowane szkło, które wciskane było nie tylko na panel boczny, ale nawet przedni i górny. Oczywiście odbijało się to negatywnie na cyrkulacji powietrza. Z początkiem 2020 roku możemy jednak obserwować nowy trend, czy raczej powrót do przeszłości. Pojawiają się bowiem konstrukcje, które chętnie korzystają z meshowych frontów. Jedną z nich jest obudowa MSI MAG Forge 100M mogąca pochwalić się dobrą wentylacją, metalową piwnicą oraz fabrycznym podświetleniem RGB LED. A wszystko to w przystępnej jak na polskie warunki sugerowanej cenie.

Autor: Przemysław Banasiak

Tajwańska firma MSI to jeden z technologicznych gigantów. Cieszy się on sporą popularnością na niemal wszystkich rynkach – europejskim, amerykańskim oraz azjatyckim. Wchodzi w skład wielkiej trójcy, co potwierdzają wszystkie badania branżowe, łącznie z głosowaniami na PurePC czy w ramach European Hardware Association. Chociaż smocza marka kojarzy się większości z naszych czytelników z laptopami, płytami głównymi oraz kartami graficznymi to w swojej ofercie ma znacznie więcej produktów. Gotowe komputery gamingowe, monitory, myszki i klawiatury, słuchawki, fotele czy od niedawna również obudowy komputerowe.

MSI MAG Forge 100M to kompaktowa konstrukcja typu Mid Tower, która łączy ze sobą przestrzeń na najpopularniejsze podzespoły wraz ze wszystkimi trendami panującymi na rynku obudów komputerówych.

Jedną z nich jest testowany dzisiaj model MSI MAG Forge 100M. To niewielka konstrukcja typu Mid Tower, która posiada oryginalną, acz nadal stonowaną stylistykę opartą na licznych załamaniach widocznych na froncie. Łączy ona ze sobą przestrzeń na najpopularniejsze podzespoły wraz ze wszystkimi ostatnimi trendami panującymi na rynku w postaci piwnicy dla zasilacza i nośników danych, panelu bocznego z hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów, kolorowego podświetlenia ledowego i wreszcie przewiewnego przodu i góry konstrukcji.

Specyfikacja MSI MAG Forge 100M:

Wymiary: 421 x 210 x 499 mm (D x S x W)

Waga całkowita: ok. 5,65 kilogramów

Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne

Obsługiwane formaty: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 160 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 330 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 7

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2 / 3

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.1 Gen 1 typu A, 2x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia MSI MAG Forge 100M:

2 x 140 lub 3 x 120 mm (2x 120 mm RGB LED Fabrycznie / Front)

1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)

2 x 140 lub 2 x 120 mm (Góra)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra

MSI MAG Forge 100M to obudowa o wymiarach 421 x 210 x 499 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze około 5,65 kilograma. Wykonana została ze stali, tworzyw sztucznych oraz hartowanego szkła. W środku z powodzeniem zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; karty graficzne o długości do 330 milimetrów oraz wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 160 milimetrów. Na nośniki danych mamy dwie zatoki 3,5 cala oraz trzy miejsca 2,5 cala. Fani urządzeń w standardzie 5,25 cala muszą kolejny raz obejść się już smakiem. Wynagradzają to jednak dobre możliwości wentylacji, czyli możność zamontowania do sześciu wentylatorów, z czego trzy 120-milimetrowe dostajemy już z obudową. Całość dopełnia pełen komplet filtrów przeciwkurzowych.