MSI Gaming Gear - Test pełnego zestawu peryferiów dla gracza

Jeśli Wasz dotychczasowy - nazwijmy to - osprzęt do podbijania kolejnych cyfrowych światów już nieco się podniszczył bądź zestarzał, albo jeśli po prostu Wam się znudził i szukacie czegoś nowego, czasami warto rozważyć zakup kilku urządzeń z jednej serii, a przynajmniej jednej marki. Dlaczego? Chociażby po to, by zyskać większą funkcjonalność w obrębie jednego ekosystemu, lub też / oraz identyczne tryby podświetlenia w obrębie jednego środowiska RGB. Taką szanse daje wielu producentów, a jednym z nich jest MSI, które co roku wypuszcza kilka nowych modeli peryferiów gamingowych. Dziś skupię się na przeglądzie tych właśnie urządzeń. Mowa o MSI Clutch GM30, Agility GD30, Vigor GK30 i Immerse GH50 czyli po kolei o myszy, podkładce, klawiaturze i słuchawkach dla graczy.

Autor: Ewelina Stój

Prezentowane poniżej peryferia dla gracza kosztują łącznie około 900 złotych. Nie jest to mała kwota, jednak mając świadomość, że czasami sama nawet gamingowa klawiatura może kosztować mocno powyżej tysiąca złotych, ostatecznie nie jest tak źle. Inna sprawa, że pewne urządzenia z niniejszego testu zostały lepiej bądź gorzej wycenione, a więc jedne w cenie rynkowej opłaca się kupić, zaś w przypadku innych warto ewentualnie poczekać na promocje. Nie ukrywając, najlepsze wrażenie z zestawu zrobiły dla mnie słuchawki, zaraz potem mysz, a na końcu klawiatura (w hierarchii pomijam podkładkę, bo wiecie... to po prostu podkładka). Dlaczego klawiatura znalazła się na końcu listy? Niestety nie jest to bowiem model mechaniczny, a ja należę jednak do zwolenników mechanicznych przełączników. Na szczęście rynek wszelkich urządzeń elektronicznych jest tak szeroki jak potrzeby różnych graczy, więc i takie klawiatury jak Vigor GK30 znajdą swoich szczęśliwych nabywców.

Testujemy pełen osprzęt dla gracza: MSI Clutch GM30, Agility GD30, Vigor GK30 i Immerse GH50 to kolejno mysz, podkładka, klawiatura i headset dla osób lubiących gaming.

Jako że na kilku stronach przyjdzie mi zawrzeć mocną esencję na temat urządzeń wraz z wrażeniami z użytkowania, to właśnie w tym akapicie napiszę co nieco odnośnie wspólnego mianownika myszy, klawiatury i headsetu od MSI. A jest nim oprogramowanie Dragon Center (do pobrania TUTAJ), które pozwoli na zarządzanie podświetleniem w autorskim środowisku Mystic Light (w przypadku myszy, klawiatury i słuchawek) oraz na zarządzanie pozostałymi ustawieniami w zakładce Gaming Gear (dotyczy już tylko myszy oraz headsetu). W przypadku myszy ustawimy własne funkcje dla wszystkich pięciu przycisków (tylko przycisk pod scrollem nie jest edytowalny), może być to m.in. nagrane makro (nagrywanie z myszy i klawiatury) lub sterowanie multimediami. Dragon Center umożliwi również przypisanie pięciu wybranych poziomów DPI, by później zmieniać je w locie oraz ustawienie raportowania w zakresie 125 - 1000 Hz. Gwoli ścisłości - DPI zmienia się skokowo co 100 puntów począwszy od 200.

Jeśli chodzi zaś o słuchawki, to oprogramowanie umożliwi nam nie tylko zabawę korektorem czy też oddzielne zarządzanie lewym i prawym kanałem. W soft wbudowano również opcję wyboru częstotliwości próbkowania (od 44.1 KHz do 96 KHz) jak i głębi bitowej (16 bitów lub 24 bity). W kolejnych zakładkach odnajdziemy także tzw. Xears Effect czyli miejsce, gdzie czeka nas jeszcze więcej muzycznych ustawień jak zwiększenie efektu surround, zabawa dynamiką basów czy też włączenie opcji Audio Brilliant, która wyostrza płynące do nas dźwięki tak, że stają się jakby bardziej "przejrzyste". Nie brakło też miejsca w związku z ustawieniami mikrofonu. Nie ma tu co prawda opcji odszumiania, jest jednak Magic Voice zamieniający nasz głos na głos kobiety, mężczyzny, potwora czy głos z kreskówki. Zakładka Mystic Light to już inna para kaloszy, niemniej równie ciekawa. Otrzymamy dzięki niej nie tylko ujednolicone na wszystkich urządzeniach podświetlenie (zaprawdę bardzo wyraźne i satysfakcjonujące), ale także kilka motywów iluminacji wraz ze świeceniem w rytm muzyki. Jakby tego było mało, Mystic Light współpracuje z wybranymi grami komputerowymi czyli odzwierciedla zaprogramowaną do nich iluminację, a także łączy się ze środowiskiem Philips Hue.