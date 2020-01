Dell UP3221Q - monitor 4K typu Mini LED z 2000 stref wygaszania

Tegoroczne targi CES w Las Vegas dobiegły już końca, jednak w sieci wciąż pojawią się ciekawe zapowiedzi nadchodzących urządzeń. Pisaliśmy sporo o procesorach, kartach graficznych, laptopach czy telewizorach. Tym razem przyjrzymy się bardzo ciekawemu monitorowi, który w Las Vegas pokazała firma Dell. Mowa o modelu UP3221Q. Jest to 31,5" monitor LCD z podświetleniem Mini LED, które ostatnio zyskuje coraz bardziej na popularności wśród producentów monitorów (a nawet laptopów, wszak nadchodzą notebooki MSI oraz Clevo z takimi ekranami). Nie zabraknie także rozdzielczości 4K oraz wsparcia dla HDR. Najciekawsze informacje dotyczą ilości niezależnych stref wygaszania oraz tym, że sprzęt posiada wbudowany kolorymetr.

Dell UP3221Q to monitor amerykańskiego producenta, wyposażony w panel LCD z podświetleniem Mini LED, charakteryzującym się 2000 niezależnych stref wygaszania.

Wiele informacji o monitorze firmy Dell nie ujawniono, tym bardziej że producent oficjalnie nie został nawet zapowiedziany. Mimo wszystko został pokazany na targach CES w Las Vegas, dzięki czemu poznaliśmy pierwsze informacje na jego temat. Sprzęt posiada matrycę o rozdzielczości 3840x2160 pikseli z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Oznacza to, że szczytowa jasność panelu wynosi 1000 nitów. Jak wspomniałem wcześniej, monitor posiada podświetlenie typu Mini LED z aż 2000 niezależnymi strefami wygaszania. Dotychczas żadny zapowiedziany monitor nie może pochwalić się podobnym wynikiem, toteż model Della może w najlepszy sposób wykorzystywać możliwości takiego podświetlenia.

Monitor Dell UP3221Q wspiera szeroką przestrzeń barw DCI-P3 oraz Rec. 2020, a do tego charakteryzuje się 100% pokryciem barw Adobe RGB oraz sRGB. Sprzęt reklamowany będzie jako urządzenie do pracy z grafiką. Będzie miał również wbudowany kolorymetr jako narzędzie dla oprogramowania CalMAN służącego do poprawnej kalibracji ekranu. Monitor będzie również wyposażony w port Thunderbolt 3 (może służyć zarówno do przesyłania obrazu jak również zasilania innych urządzeń). Obecnie nie wiemy kiedy Dell UP3221Q zadebiutuje ani jaka będzie jego cena. Tanio z pewnością nie będzie, sądząc po parametrach.

