Minisforum UH125 Pro - pierwszy mini PC z fizycznym przyciskiem Copilot. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 32 GB RAM

Mini komputery muszą cieszyć się dość sporą popularnością, gdyż na rynku w ostatnim czasie pojawia się ich naprawdę wiele. Mowa tu zarówno o bardziej budżetowych propozycjach, jak i całkiem wydajnych maszynach, które mają dużo do zaoferowania. Tym razem swoją nowość z tego segmentu zaprezentowała marka Minisforum. Model UH125 Pro zapewni przyzwoitą specyfikację, pokaźną ilość różnych złącz, a także... dedykowany przycisk do uruchomienia Copilota.

Nowy mini PC od Minisforum został właśnie zaprezentowany. Model UH125 Pro oferuje wydajne podzespoły, a przy tym zapewnia spore możliwości w zakresie podłączenia dodatkowych akcesoriów, czy też stacji eGPU.

Sercem nowego mini PC jest układ z serii Meteor Lake, a mianowicie Intel Core Ultra 5 125H. Model obsługuje moduły pamięci RAM w standardzie DDR5 aż do 96 GB łącznej pojemności, a także oferuje kilka złącz M.2, z których możemy skorzystać do podłączenia nośników SSD lub kart sieciowych. W kwestii łączności nie zabraknie modułu Wi-Fi 6E zintegrowanego z Bluetooth 5.3 oraz dwóch portów Ethernet. Bardzo istotnym elementem jest złącze OCuLink, które pozwoli nam użyć zewnętrznego układu graficznego, co przełoży się na lepszą wydajność w grach wideo.

Minisforum UH125 Pro Procesor Intel Core Ultra 5 125H (Intel 4)

14C/18T (4P/8E/2LPE)

P-Core: 1,2 - 4,5 GHz

E-Core: 0,7 - 3,6 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,5 GHz Układ graficzny Intel Arc graphics (2,2 GHz) NPU Intel AI Boost (1,4 GHz) Pamięć RAM DDR5 (5600 MHz, max. 96 GB) Nośnik danych M.2 2280 PCIe 4.0 + M.2 2230 PCIe 4.0 Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (M.2 2230)

2 x Port Ethernet (5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

1 x HDMI 2.1

2 x USB4 typu C

1 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 2.0

1 x Slot na karty SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga Brak informacji System operacyjny Windows 11 Wysyłka Pod koniec lipca 2024 roku Cena Barebone - 499 euro

32 GB / 1 TB - 699 euro

Mimo niewielkiej konstrukcji (choć nie podano dokładnych wymiarów) producentowi udało się zmieścić całkiem sporo różnych portów. Mamy bowiem do dyspozycji złącza HDMI i DisplayPort, kilka portów USB, gniazdo słuchawkowe, jak również slot na karty SD. Ciekawym posunięciem jest natomiast umieszczenie na obudowie dedykowanego przycisku, który ma za zadanie włączenie asystenta od Microsoftu, czyli Copilota. Mini PC możemy nabyć bez pamięci RAM i nośnika SSD w cenie 499 euro, z kolei analogicznie wersja 32 GB / 1 TB kosztuje 699 euro. Wysyłka planowana jest pod koniec lipca 2024 roku, gdyż mamy do czynienia z przedsprzedażą. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

