Minisforum EliteMini TH50 – mini-PC z Intel Core i3-11320H. Niepozorny maluch do multimediów trafił do przedsprzedaży

Mini pecety to "zabawka" dla niewielkiej wciąż części użytkowników komputera, ale ostatnimi laty w ofertach producentów pojawia się coraz więcej tego typu konstrukcji. Najnowszą jest Minisforum TH50, a więc platforma dostarczana wraz z procesorem 11. generacji Intel Core i3-11320H, kartą graficzną Intel Iris Xe (80CU, 1,35 GHz) oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR4. TH50 pojawi się także w różnych wariantach pamięci na dane. W przedsprzedaży, w cenie 479 euro kupimy wersję bez dysku SSD, za 519 euro będzie to już dysk SSD M.2 2280 PCie 3.0 o pojemności 256 GB, a za 549 euro - tożsamy dysk o pojemności 512 GB.

Jeśli chodzi o wydajność, to producent sugeruje, że sprzęt pozwoli na swobodne granie w mniej wymagające gry, a po obniżeniu parametrów graficznych, na TH50 zagramy nawet w GTA V. Konstrukcja jest jednak głównie dedykowana zastosowaniom biurowym, choć ze spokojem poradzi sobie z płynną obsługą programów do obróbki zdjęć czy wideo typu Adobe Premiere. Komputer wyposażono w złącze Thunderbolt 4 (przesył do 4 GB/s), 1x port HDMI oraz 1x port DisplayPort. Mamy także 4x port USB 3.1 oraz 2x port USB 2.0. Wszystko to pozwoli obsługiwać ekrany w rozdzielczościach 4K (HDMI) oraz 8K (DP i Thunderbolt 4).

Nie zapomniano przy tym o dwóch portach RJ45 i dwóch oddzielnych złączach na mikrofon i słuchawki. Komputer zapewnia także połączenia bezprzewodowe, a więc Bluetooh oraz dwuzakresowe WiFi. W zestawie odnajdziemy zasilacz, przewód HDMI, przewód USB oraz wspornik montażowy, a na nośniku SSD będzie na nas czekał fabrycznie zainstalowany system Windows 10 Pro. Mini-pecet mierzy 149,6 x 149,6 x 55,5 mm przy wadze 820 gramów. Sprzęt można już zamawiać, ale wysyłki rozpoczną się pod koniec lutego.

Źródło: Minisforum