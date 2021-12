Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V - Karta graficzna z limitem kopania kryptowalut dla fanów niewielkich komputerów

Karty graficzne to od dłuższego czasu bardzo drażliwy temat i trudno się temu dziwić, gdy zwykłemu Kowalskiemu trudno kupić nawet coś z niskiego czy średniego segmentu wydajności w ludzkiej cenie. Mimo wszystko to nie oznacza, że producenci mają przestać projektować i tworzyć nowe sprzęty. Colorful pochwalił się właśnie modelem iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V. Jest to propozycja skierowana do fanów niewielkich zestawów komputerowych oraz białej kolorystyki. Całość w wersji z limitem wydajności dla kopania kryptowalut oraz przyciskiem One-Key OC, który pozwala na banalnie proste i szybkie, ale przy tym symboliczne OC taktowań rdzenia w wykonaniu nawet największego laika.

Wydajność modelu Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V w kopaniu Ethereum (ETH) została ograniczona do około 25 MH/s.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V to karta graficzna o wymiarach 184 x 130 x 40 milimetrów i wadze około 700 gramów. Mamy tutaj do czynienia z rdzeniem NVIDIA GA107 wykonanym w litografii 8 nm oraz 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej szynie danych. Zegary GPU to do 1410 MHz bazowo i do 1665 MHz w trybie Boost oraz do 1680 MHz w trybie Boost po użyciu przycisku One-Key OC. Całość chłodzona jest przez aluminiowy radiator z czterema 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz pojedynczy wentylator.

Zasilanie odbywa się przez pojedynczą wtyczką typu 8-pin, a deklarowane TDP to 200 W. Jeśli chodzi o zestaw złącz wideo to mowa klasycznie o jednym HDMI i trzech DisplayPort. Jak sama nazwa wskazuje opisywana karta graficzna to wariant LHR, a więc z limitem wydajności w kopaniu kryptowalut. W przypadku Ethereum (ETH) mowa o około 25 MH/s. Sugerowana cena Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V nie została podana, ale i tak wszyscy wiemy, że w sklepach byłaby ona inna, zdecydowanie wyższa. A szkoda, bo to miły dla oka maluch z dobrym układem chłodzenia, który zadowoliłby wielu posiadaczy platform mITX.

Źródło: Colorful