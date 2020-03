Test klawiatury Genesis Thor 420 RGB - Niskoprofilowy mechanik

Klawiatury mechaniczne o obniżonym profilu klawiszy, to ciągle stosunkowo niewielki procent rynku, zwłaszcza jeśli mówimy o sprzęcie dedykowanym do poważniejszego grania. Jeszcze niedawno takie urządzenia w ogóle nie były postrzegane jako stricte gamingowe, niemniej producenci w poszukiwaniu nowych obszarów sprzedażowych coraz bardziej rozszerzają swoje portfolia i śmielej eksperymentują. Dzisiaj sztywna kategoryzacja już zasadniczo nie istnieje. Jednym z efektów takich działań jest recenzowana klawiatura mechaniczna Genesis Thor 420 RGB, będąca za pozoru bardzo prostym modelem, aczkolwiek przy bliższych oględzinach ujawnia całkiem sporo ciekawych rozwiązań.

Genesis Thor 420 RGB jest niskoprofilową klawiaturą mechaniczną, dodatkowo dedykowaną graczom, ale posiadającą przełączniki Blue i podstawowy układ przycisków, więc jest sprzętem dość specyficznym.

Klawiaturę Genesis Thor 420 RGB zapakowano w prostokątne opakowanie, które oprócz bohatera dzisiejszego artykułu oraz instrukcji obsługi nie zawiera żadnych istotnych dodatków. Wszystkie najważniejsze cechy produktu opisano na rewersie pudełka, zaś jednostronicowy poradnik użytkownika uwzględnia język polski. Konstrukcja Genesis Thor 420 RGB jest wybitnie standardowa, dlatego ponadprogramowych nakładek na klawisze, podkładki pod nadgarstki czy szeregu dodatkowych przycisków multimedialnych nie uświadczycie. Mówimy o urządzeniu o podstawowej funkcjonalności, która zostaje zamknięta w nieco niższej formie niż zwykle. Bryła Genesis Thor 420 RGB o wymiarach 418 x 113 x 24 mm jest najbardziej klasyczną z możliwych.

Układ obejmuje 104 przyciski z małym enterem oraz pełnoprawnym blokiem numerycznym. Korpus urządzenia wykonano ze szlifowanego aluminium, jednak tym materiałem obłożono wyłącznie górną warstwę, będącą plastrem o grubości około 1-2 milimetrów, przyklejonym do reszty plastikowego kadłuba. Waga oscyluje w granicach 2 kilogramów. Całość wygląda bardzo klasycznie i charakteryzuje się dyskretną elegancją, której nad wyraz często brakuje gamingowym produktom. Warstwę estetyczną zamyka srebrna, frezowana ramka poprowadzona wokół całego prostokąta. Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez złącze USB umieszczone na kablu o długości 165 cm. Dodatkowych portów (HUBa) nie przewidziano.

Kopułki klawiszy wystają 7 mm ponad korpus i zostały wykonane z czarnego matowego plastiku, kontrastującego z metaliczną podstawą. Przyciski nie są całkowicie płaskie, chociaż wyprofilowanie jest minimalne i widoczne dopiero pod odpowiednim katem. Znaki wykonane metodą "duble injection shot" są bardzo dobrze widoczne oraz czytelne, odstępy między klawiszami jednak znacznie mniejsze niż w typowych klawiaturach z wysokimi nakładkami, co będzie problematyczne dla użytkowników z grubymi placami. Kąt nachylenia urządzenia można zwiększyć poprzez wysunięcie dwóch plastikowym nóżkom, ale wówczas tracimy sporo z przyczepności zapewnianej przez sześć gumowych stoperów (kontakt z podłożem mają wtedy tylko trzy).



Genesis Thor 420 RGB bazuje na mechanicznych przełącznikach typu Blue, których pochodzenia producent nie zdradza w dokumentacji technicznej. Patrząc jednak po cenach podobnych klawiatur, spodziewałem się konstrukcji Kaihua / Kailh Choc Low Profile Blue, aczkolwiek kształt switcha nie pasuje do znanych mi przełączników tego producenta (brak dzióbka i tłoczenia na trzonie). Wiadomo jedynie, że szacowana wytrzymałość tych mechaników wynosi 50 milionów kliknięć, a takiego wyniku nie powstydziłyby się nawet oryginalne Cherry MX. Charakterystyka pracy zastosowanych przełączników odpowiada zresztą pierwowzorowi, wymagając siły nacisku rzędu 45 gramów, zaś punkt aktywacji (1.2 - 2.5 mm) jest wyraźnie wyczuwalny.

Wyciśnięciu klawisza towarzyszy wyraźnie słyszalne kliknięcie (cyk!), zatem Genesis Thor 420 RGB nie będzie pierwszym wyborem dla użytkowników ceniących sobie ciszę. Samo działanie przełącznika jest również bardziej ukierunkowane na osoby piszące, aniżeli zapalonych graczy, którzy odczują większe korzyści z przełączników linearnych ułatwiających tzw. tapowanie (nie mylić z fapaniem). Oficjalnie źródło nie podaje czy w najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się także wersji z innymi modelami switch'y (Red / Brown / Speed), niemniej byłoby to wysoce wskazane, biorąc pod uwagę jaki target docelowy wybrano dla klawiatury.

Genesis Thor 420 RGB otrzymało podświetlenie RGB osobno dla wszystkich klawiszy, a diody umieszczono w górnej części przełącznika, dzięki czemu nie rażą po oczach nawet jeśli siedźmy w niestandardowej pozycji przed komputerem. Od frontu widać wyłącznie rozproszone światło. Znaki są przeważnie bardzo czytelnie podświetlone, jedynie przy kilku najdłuższych lub centralnie osadzonych widać odrobinę mniejsze natężenie (m.in. backspace, pierwsza i ostatnia litera Caps Lock). Klawiatura posiada pięciostopniową regulację intensywności luminacji, a także opcję całkowitej jej wyłączenia za pomocą prostych skrótów klawiszowych.

Skoro jesteśmy przy podświetleniu, warto byłoby wspomnieć o zaprogramowanych efektach, których przewidziano 22 warianty m.in. pulsowanie, kroplę wody, falę, wygaszanie i kilkanaście innych popularnych. Możliwym jest również uzyskanie jednolitego koloru m.in. białego (lekko jednak wpadającego we fiolet), czerwonego, różowego, zielonego, niebieskiego czy bursztynowego. Producent nie przygotował jeszcze zewnętrznej aplikacji do sterowania Genesis Thor 420 RGB, więc konieczność korzystania ze skrótów klawiszowych nieco ogranicza potencjał urządzenia, zmuszając zarazem do poświęcenia dłuższej chwili, aby uzyskać oczekiwany schemat. Stosowny program ułatwiający zarządzanie efektami pojawi się jednak niebawem. Ciekawostką są natomiast fabrycznie zapisane profile dla określonych gatunków i konkretnych gier (FN + 1-5) podświetlające tylko wybrane, najczęściej używane przyciski.

Genesis Thor 420 RGB może się pochwalić jeszcze zestawem klawiszy multimedialnych, aktywowanych za pomocą skrótów, jakich funkcje nie odbiegają od standardu uwzględniającego m.in. regulację głośności, sterownie odtwarzaczem multimedialnym czy otworzenie poczty albo przeglądarki internetowej. Wszystko oczywiście za pomocą magicznego skrótu FN+, ponieważ fizycznie klawiatura dodatkowych przycisków nie posiada. Producent zadbał jednak o N-Key Rollover, który działa naprawdę dobrze i spokojnie wytrzymuje wciśnięcie kolejno 10 klawiszy, nawet w suchym edytorze tekstów, czego dowód znajdziecie poniżej:

11111112222233333334444444555555556666666777788888999990000

Ponieważ Genesis Thor 420 RGB jest niskoprofilową klawiaturą mechaniczną, dodatkowo dedykowaną graczom, ale posiadającą przełączniki Blue i podstawowy układ przycisków, automatycznie staje się sprzętem dość specyficznym. Zdecydowanie nie jest to urządzenie dla każdego. Wyróżnia się dobrej jakości podświetleniem, niezawodnym N-Key Rollover i ładnym wykończeniem, jednak nie pozwala zaprogramować każdego klawisza z osobna czy ustawić kombinacji macro (instrukcja tutaj milczy). Producent skupił natomiast uwagę na efektowności podświetlenia, które faktycznie zostało dopracowane i oferuje sporo profilów, a dodatkowe funkcje zapewnia poprzez skróty klawiszowe. Pozostaje jeszcze kwestia ceny, ogólnie dobrze skalkulowanej względem klasowej konkurencji, ponieważ Sharkoon PureWriter RGB albo MSI Vigor GK50 Low Profile kosztują podobne pieniądze, ale jednocześnie są modelami znacznie grubszymi - jeśli dla kogoś akurat ten czynnik ma kluczowe znaczenie. Z drugiej strony 349 złotych wystarczy do kupienia pełnowymiarowego mechanika z programowalnymi klawiszami np.: SPC Gear GK550 RGB bądź Hyperx Alloy FPS RGB, więc Genesis Thor 420 RGB musi po prostu trafić na amatora właśnie takich szczupłych konstrukcji.

Genesis Thor 420 RGB

Cena: 349 zł

Eleganckie wykończenie z aluminium

Niezawodny mechanizm N-Key Rollover

Dokładne i efektowne podświetleniem

Jeden z najcieńszych mechaników na rynku

Dodatkowe profile dla gier i gatunków

Przełączniki Blue są dobre do pisania... ... ale to średni wybór dla grających

Brak opcji programowania klawiszy i macro

Niewskazana dla osób z grubymi palcami

Mniejsza przyczepność na postawionych nóżkach

