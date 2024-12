Mifcom Big Boss - zaprezentowano stację roboczą z dużą liczbą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090

Wśród komputerów przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań można znaleźć także sprzęt z kartami graficznymi skierowanymi do zwykłych konsumentów. Producenci takich zestawów często sięgają po najwydajniejsze obecnie GPU z tego segmentu, czyli NVIDIA GeForce RTX 4090. Tak jest też w przypadku propozycji niemieckiej firmy Mifcom, która postanowiła połączyć siedem układów tego typu. Jak można się domyślać, cena jest równie pokaźna jak specyfikacja.

Firma Mifcom zaprezentowała stację roboczą wyposażoną w siedem kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 i procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Cena bliska jest 29 tys. euro.

Zestaw Big Boss, składający się z topowych konsumenckich kart graficznych NVIDII, bazuje na chłodzeniu wodnym i oferuje łącznie 168 GB pamięci GDDR6X. Pobór mocy układów został jednak ograniczony do 300 W z uwagi na ich temperatury, ale jak twierdzi producent, nie wpływa to zbytnio na wydajność GPU w benchmarkach. Zestaw wyposażono ponadto w procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Jest to 64-rdzeniowa jednostka z rodziny Zen 3, która obsługuje 128 wątków. Bazowe taktowanie wynosi 2,7 GHz, zaś maksymalne taktowanie boost 4,5 GHz. U podstaw konstrukcji legła płyta główna ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II z siedmioma slotami PCIe 4.0 x16.

Mifcom Big Boss Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Karty graficzne 7 x NVIDIA GeForce RTX 4090 Pamięć RAM 128 GB DDR4-3200 ECC Płyta główna ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II Nośnik danych WD Black SN850X 4 TB Zasilacze 2 x Super Flower Leadex 2000 W Obudowa Phanteks Enthoo Elite Wymiary 240 x 595 x 570 mm Waga 14,3 kg

W przypadku takiego połączenia komponentów niezbędne jest odpowiednie chłodzenie. Dużo pomaga w tej kwestii ponoć obudowa Phanteks Enthoo Elite. Całość zasilana jest przez dwie jednostki Super Flower Leadex z certyfikatem 80 Plus Platinum o mocy 2000 W. Oczywiście zestaw nie nadaje się do gier. Zainstalowanie siedmiu kart graficznych GeForce RTX 4090 nie oznacza siedmiokrotnie lepszej wydajności w tego typu zastosowaniach. Gry musiałyby zostać odpowiednio zaprogramowane, żeby wykorzystać tę konfigurację. W praktyce, od czasu zakończenia wsparcia dla SLI przez NVIDIĘ, nie są one zwykle przystosowywane nawet do dwóch układów graficznych. Głównym zastosowaniem komputera będzie zatem renderowanie obiektów 3D, uczenie maszynowe oraz przetwarzanie danych. Cena zestawu wynosi 28 999 euro.

Źródło: WCCFTech, Mifcom