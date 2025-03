Alienware Aurora R16 - zaprezentowano nowe zestawy PC wyposażone w procesory Intela i karty graficzne NVIDII

Alienware to rozpoznawalny podmiot należący do firmy Dell, który zajmuje się między innymi produkcją gotowych zestawów komputerowych i laptopów. Choć często charakteryzują się one stosunkowo wysoką ceną, to raczej nie można odmówić im jakości. Na rynku zadebiutuje wkrótce komputer Alienware Aurora R16. Całość cechuje się bardziej standardowym projektem od swojego poprzednika. Dostępne będą zestawy o różnej specyfikacji sprzętowej.

Zaprezentowano komputery Alienware Aurora R16. Od swoich poprzedników, opatrzonych oznaczeniem "R15", różnią się między innymi wyglądem, który jest bardziej standardowy.

Alienware Aurora R15 cechował się nietypowym i mocno zaokrąglonym kształtem. Następca zrywa z tym projektem. Aurora R16 posiada dosyć standardową, ale estetyczną obudowę. Zestawy zostały wyposażone w jeden z trzech wydajnych procesorów Intela. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy Intel Core i9-13900F, Core i7-13700F lub Core i9-12900F. Producent przygotował także warianty z różnymi kartami graficznymi. Na rynku amerykańskim dostępne będą zestawy z układami NVIDIA GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 3050 (to nie pomyłka). W Europie i Azji zadebiutują początkowo tylko warianty z najmocniejszym i najsłabszym układem z tej listy. Komputery Aurora R16 posiadają dwa sloty na pamięć DDR5. Łącznie obsługują 64 GB RAM o szybkości 5200 MT/s. Do dyspozycji użytkowników oddano także dwa sloty M.2 NVMe. Dostępne będą zestawy z fabrycznie zainstalowanymi nośnikami o różnej pojemności, a także warianty obejmujące kombinację SSD i HDD. Całość wykorzystuje autorską płytę główną Alienware, bazującą na chipsecie Z690.

Alienware Aurora R16 Procesor Intel Core i9-13900F

Intel Core i7-13700F

Intel Core i9-12900F Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 3050 Pamięć RAM 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-5200

32 GB (2 x 16 GB) DDR5-5600

16 GB (2 x 8 GB) DDR5-5600

16 GB (1 x 16 GB) DDR5-5600 Płyta główna Alienware Z690 Nośniki danych 2 x 4 TB NVMe M.2 SSD

2 x 2 TB NVMe M.2 SSD

2 x 1 TB NVMe M.2 SSD

2 x 512 GB NVMe M.2 SSD

4 TB NVMe M.2 SSD + 1 TB SATA HDD 7200 RPM

2 TB NVMe M.2 SSD + 1 TB SATA HDD 7200 RPM

1 TB NVMe M.2 SSD + 1 TB SATA HDD 7200 RPM

512 GB NVMe M.2 SSD + 1 TB SATA HDD 7200 RPM Porty przednie 1 x gniazdo na słuchawki

2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB-C 3.2 Gen 2 Porty tylne 1 x gniazdo SPDIF (TOSLINK)

1 x gniazdo SPDIF (Coax)

1 x gniazda Surround boczne, tylne i na Subwoofer

1 x gniazdo mikrofonu

1 x Line Out i Line In

2 x USB-A 2.0

2 x USB-A 3.2 Gen 1

2 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x RJ-45 Killer E3100G 2,5 Gb/s Ethernet Łączność bezprzewodowa Intel AX210 Wi-Fi 6E MIMO 802.11ax

Killer AX1675 Wi-Fi 6E MIMO 802.11ax

Bluetooth 5.3 Zasilacz 1000 W Platinum

500 W Platinum Wymiary obudowy 458,4 x 197 x 418 mm Waga 15,37 kg

W ofercie Della znajdą się komputery ze standardowym chłodzeniem, jak i blokiem wodnym. Aurora A16 cechuje się niższym o 20% poziomem hałasu od swojego poprzednika. To także o 7-10% niższe temperatury. Klienci mogą wybrać wariant z przezroczystym lub nieprzezroczystym panelem bocznym. Zestaw ozdabia rozbudowane i w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB. Dostępne jest także bezprzewodowe połączenie za pośrednictwem modułu Killer Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Do dyspozycji użytkowników oddano dwa porty USB-A 3.2 Gen 1 i jeden USB-C 3.2 Gen 2 z przodu obudowy. Na tylnym panelu można znaleźć cztery dodatkowe złącza USB-A 2.0, dwa USB-A 3.2 Gen 1 i dwa USB-C 3.2 Gen 2. Dodatkowo konstrukcję wyposażono w gniazda audio jack, optyczny port audio i złącze Ethernet 2.5 Gb/s. Cały zestaw jest zasilany przez jednostki o mocy 500 W lub 1000 W z certyfikatem Platinum. Cena na rynku amerykańskim będzie zaczynała się od około 1750 dolarów. Nie wiadomo jeszcze, na jakim poziomie zostanie ustalona w Europie.

