Alienware z nowymi produktami. Monitor z odświeżaniem 500 Hz oraz bezprzewodowa klawiatura, mysz i słuchawki

Marka Alienware ogłosiła właśnie kilka nowych produktów, dzięki którym serca graczy mocniej zabiją... a ich portfel zapłacze ;). Tanio nie będzie, zwłaszcza w przypadku monitora Alienware AW2524H cechującego się odświeżaniem na poziomie 480 Hz, podkręconym do 500 Hz. Wyceniono go mianowicie na 830 dolarów. Sprawdźmy więc dokładnie, co zaoferuje.

Alienware zaprezentowało futurystycznie wyglądające (nazwa zobowiązuje) sprzęty dla graczy. Jednym z nich jest monitor o odświeżaniu 500 Hz.

Monitor Alienware AW2524H cechuje się 24,5-calową matrycą IPS Full HD, która poza ultra wysokim, wspomnianym odświeżaniem oferować ma także rozwiązanie NVIDIA G-Sync, NVIDIA Reflex Analyzer oraz VESA DisplayHDR 400. Wśród bajerów natkniemy się ponadto na konfigurowalne podświetlenie RGB na obudowie oraz na wysuwany wieszak na słuchawki. Jeśli chodzi o porty, to monitor uraczono dwoma złączami USB-A, dwoma gniazdami audio 3,5 mm, jednym portem DP 1.4 oraz dwoma HDMI 2.1. Monitor na sklepowe półki ma trafić 21 marca.

Alienware AW920K to już z kolei nowa mechaniczna klawiatura, która wyposażona jest w przełączniki Cherry MX Red oraz w odporne na ścieranie, podwójnie tłoczone klawisze PBT. Całość pracuje zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo (Bluetooth + 2.4 GHz). Jeśli zechcemy korzystać z urządzenia przewodowo, to umili nam to lekki przewód w tekstylnym oplocie typu Paracord. Klawiatura ma trafić do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku w cenie 290 dolarów. Co ciekawe, będzie też wersja skrócona (TKL) wyceniona na 160 dolarów. Obie dostępne będą w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej.

Alienware AW720H to już z kolei zestaw słuchawkowy dla graczy, który pojawi się zarówno w wersji przewodowej (100 dolarów), jak i bezprzewodowej (160 dolarów). Wyposażony w przetworniki 45 mm model przewodowy (jack 3,5 mm + USB) jest już dostępny w globalnej sprzedaży, z kolei model Wireless (40 mm) w Europie powinien pojawić się 19 maja. Będzie on wspierał rozwiązanie Dolby Atmos, a pojedyncze naładowanie akumulatora ma oferować tu całkiem przyzwoite 30 godzin pracy.

Ostatnią nowością jest bezprzewodowa (2.4 GHz) mysz Alienware AW620M wyceniona na 99 dolarów. Podobnie jak klawiatura i słuchawki, tak i ona dostępna jest w czarnej bądź białej wersji kolorystycznej. A co, jeśli chodzi o wnętrze? Producent nie zdradził jaki sensor drzemie w gryzoniu (PixArt 3395?), wiadomo jednak, że jego maksymalna rozdzielczość to 26000 DPI, zaś prędkość wynosi do 650 IPS. Jak na sprzęt dla graczy przystało czujnik cechuje się także raportowaniem położenia z częstotliwością 1000 Hz. Całość na jednym ładowaniu ma wytrzymywać aż do 140 godzin (praca z wyłączonym podświetleniem RGB LED).

