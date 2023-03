MSI Vigor GK71 w nowej wersji. Klawiatura dostępna z przełącznikami o szybkim i wyczuwalnym punkcie aktywacji

MSI Vigor GK71 to klawiatura mechaniczna, która na rynku figuruje już pod postacią wersji z czerwonymi przełącznikami Sonic Red, a także w skróconej (TKL) wersji niskoprofilowej. Teraz przyszła pora na wersję z niebieskimi switchami Blue Sonic. Jest to rozwiązanie przygotowane razem z marką Kailh, które zapewniać ma bardzo szybki czas reakcji (droga do aktywacji to 1,4 mm), a zarazem bardzo niski, choć wyczuwalny opór (wymagana siła nacisku to 45 gf).

MSI Vigor GK71 to konstrukcja wykonana przy użyciu aluminium (korpus), uraczona podkładką pod nadgarstki z zapamiętującej kształty pianki. Model wyposażono we wspomniane przełączniki o wyczuwalnym punkcie aktywacji MSI Sonic Blue. Do aktywacji potrzebują one siły 45 g, punkt aktywacji znajduje się zaś na dystansie 1,4 mm, a maksymalny, pełny zakres to już 3,5 mm. Klawiatura posiada też przyciski multimedialne oraz pokrętło z systemem dual touch, którym można sterować dotykając go od góry lub z boku.

Specyfikację dopełnia przewód w materiałowym oplocie, który można poprowadzić pod spodem urządzenia, dzięki dedykowanym przepustom ułożonym w kształcie litery X. Klawiatura jest ponadto wyposażona w nasadki ClearCaps (zdjęcie poglądowe poniżej), charakteryzujące się przezroczystą, dwuwarstwową budową, która przepuszcza światło. Dzięki temu podświetlenie RGB każdego klawisza może być jeszcze bardziej efektowne. Wszystko to wyceniono na 579 zł.

Źródło: MSI