Microsoft Surface Laptop i Surface Pro - nowe komputery Copilot+. Qualcomm wyparł Intela i AMD

Wraz z najnowszą linią komputerów Copilot+ Microsoft zaprezentował nowe urządzenia, które wchodzą w jej skład. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której firma zdecydowała się na mobilny układ od Qualcomma, a nie procesor od AMD lub Intela. Gigant z Redmond tym razem skupia się na jak najlepszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, więc nowości mogą skorzystać z jednostki NPU, a sam system Windows zaoferuje użytkownikom zupełnie nowe funkcje.

Wystartowała przedsprzedaż nowych komputerów od Microsoftu, które należą do kategorii Copilot+. Mowa o tytułowych Surface Laptop oraz Surface Pro, które zaoferują nam chip z architekturą Arm64, układ NPU, długi czas pracy, a w wybranych wariantach nawet panel OLED.

Microsoft postanowił iść z duchem czasu nie tylko w kwestii AI, ale i nazewnictwa swoich urządzeń. Jeśli zdecydujemy się na zakup nowej generacji, to będzie to po prostu Surface Laptop i Surface Pro, a z opisu dowiemy się, o której edycji mowa — jest więc zupełnie tak samo, jak u Apple. Kiedy spojrzymy na tabelę, dość szybko zauważymy, że pomiędzy urządzeniami wcale nie zaszło tak wiele zmian. Oczywiście największą z nich jest obecność układów od Qualcomma, a mianowicie: Snapdragon X Plus oraz X Elite. Moduły łączności bezprzewodowej zostały ulepszone, natomiast porty i nośnik danych pozostały niemalże takie same. Spotkamy się natomiast z mniej pojemnymi wariantami pamięci RAM, gdyż najbogatsza edycja będzie wyposażona w 32 GB.

Microsoft Surface Laptop 6 Microsoft Surface Laptop Pro 10 Microsoft Surface Pro (11. edycji) Microsoft Surface Laptop (7. edycji) Procesor Intel Core Ultra 5 135H (7 nm, Meteor Lake)

14C/18T (4P/8E/2LPE)

P-Core: 1,7 - 4,6 GHz

E-Core: 1,2 - 3,6 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,5 GHz



Intel Core Ultra 7 165H (7 nm, Meteor Lake)

16C/22T (6P/8E/2LPE)

P-Core: 1,4 - 5 GHz

E-Core: 0,9 - 3,8 GHz

LPE-Core: 0,7 -2,5 GHz Intel Core Ultra 5 135U (7 nm, Meteor Lake)

12C/14T (2P/8E/2LPE)

P-Core: 1,6 - 4,4 GHz

E-Core: 1,1 - 3,6 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,1 GHz



Intel Core Ultra 7 165U (7 nm, Meteor Lake)

12C/14T (2P/8E/2LPE)

P-Core: 1,7 - 4,9 GHz

E-Core: 1,2 - 3,8 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,1 GHz Snapdragon X Plus (4 nm)

10 x 3,4 GHz



Snapdragon X Elite (4 nm)

12 x 3,4 GHz (4,2 GHz Dual core boost) Układ graficzny Intel Arc graphics Qualcomm Adreno GPU Pamięć RAM 8 GB LPDDR5

16/32/64 GB LPDDR5x 8/16/32/64 GB LPDDR5x 16/32 GB LPDDR5x Nośnik danych 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wyświetlacz 13,5" 2256 x 1504 px, Pixel Sense (3:2)

1300:1, 400 nitów, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy, szkło antyrefleksyjne



15" 2496 x 1664 px, PixelSense (3:2)

1300:1, 400 nitów, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy, szkło antyrefleksyjne 13" 2880 x 1920 px, Pixel Sense (3:2)

1300:1, 600 nitów, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy, szkło antyrefleksyjne 13" 2880 x 1920 px, OLED, Pixel Sense Flow (3:2), 1000000:1, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy



13" 2880 x 1920 px, LCD, Pixel Sense Flow (3:2), 1200:1, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy 13,8" 2304 x 1536 px, 3:2, 1400:1, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy



15" 2496 x 1664 px, 3:2, 1300:1, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dotykowy



Porty, złącza i sloty USB typu A 3.1

Audio-Jack 3,5 mm

Port Surface Connect

1 lub 2 x USB typu C (Thunderbolt 4) Port Surface Connect

Port klawiatury Surface Pro

2 x USB typu C (Thunderbolt 4)



Port Surface Connect

Port klawiatury Surface Pro

2 x USB typu C (Thunderbolt 4) USB typu A 3.1

2 x USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Port Surface Connect

Czytnik kart microSD (tylko 15") Kamera Surface Studio Full HD Surface Studio Quad HD Przód - Surface Studio Quad HD

Tył - 10 MP Ultra HD Surface Studio Full HD Głośniki Omnisonic z technologią Dolby Atmos 2 x 2 W z Dolby Atmos Omnisonic z technologią Dolby Atmos Akumulator 13,5" - do 18,5 godz

15" - do 19 godz. Do 19 godzin LCD - 48 Wh (do 14 godz.)

OLED - 53 Wh (do 14 godz.) 13,8" - 54 Wh (do 13 godz.)

15" - 66 Wh (do 15 godz.) Zasilacz 13,5" - 39 W

15" - 65 W 39 W 13,8" - 39 W

15" - 65 W Wymiary i waga 13,5" - 308 x 223 x 16,7 mm / 1,38 kg

15" 340 x 244 x 16,9 mm / 1,68 kg 287 x 208,6 x 9,3 mm / 879 g 287 x 208 x 9,3 mm / 895 g 13,8" - 301 x 220 x 17,5 mm / 1,34 kg

15" - 329 x 239 x 18,29 mm / 1,66 kg Konstrukcja Anodyzowane aluminium System Windows 10 Pro lub 11 Pro Windows 11 Home

Microsoft Surface Pro oferowany będzie zarówno z ekranem LCD, jak i panelem OLED. W odpinanej klawiaturze (Surface Pro Flex Keyboard + piórko - 2699 zł / Surface Pro - 749 zł / Surface Pro + piórko - 1449 zł) znajdzie się miejsce na piórko (Surface Slim Pen 2 - 599 zł), a samo urządzenie da nam możliwość skorzystania z charakterystycznej podstawki. Natomiast Microsoft Surface Laptop dostępny jest w dwóch wariantach — z ekranem 13,8 lub 15 cali. Wyświetlacze są dotykowe, aczkolwiek tym razem nie wspomniano o szkle antyrefleksyjnym, więc zapewne obecnie go już nie ma. Oba urządzenia są dostępne w przedsprzedaży, a ich oficjalna premiera odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (nie podano cen za Microsoft Surface Pro w wersji z układem Snapdragon X Elite).

Surface Laptop 13,8" / Snapdragon X Plus / 16+256 GB - 5399 zł

Surface Laptop 13,8" / Snapdragon X Plus / 16+512 GB - 6499 zł

Surface Laptop 13,8" / Snapdragon X Elite / 16+512 GB - 7399 zł

Surface Laptop 13,8" / Snapdragon X Elite / 16 GB+1 TB - 8499 zł

Surface Laptop 15" / Snapdragon X Elite / 16+256 GB - 6999 zł

Surface Laptop 15" / Snapdragon X Elite / 16+512 GB - 7999 zł

Surface Laptop 15" / Snapdragon X Elite / 16 GB+1 TB - 9199 zł

Surface Laptop 15" / Snapdragon X Elite / 32 GB+1 TB - 11 199 zł

Surface Pro 13" LCD / Snapdragon X Plus / 16+256 GB - 5399 zł

Surface Pro 13" LCD / Snapdragon X Plus / 16+512 GB - 6499 zł

Surface Pro 13" OLED / Snapdragon X Plus / 16+512 GB - 7999 zł

Surface Pro 13" OLED / Snapdragon X Plus / 16 GB+1 TB - 8999 zł

Surface Pro 13" OLED / Snapdragon X Plus / 32 GB+1 TB - 10 999 zł

Źródło: Microsoft