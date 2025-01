Microsoft Surface Pro 10 i Surface Laptop 6 mają zadebiutować w 2024 roku. Czym będą się charakteryzowały te urządzenia?

Microsoft nie wypuścił w 2023 roku nowych generacji urządzeń Surface Pro i Surface Laptop. W rezultacie najnowszymi propozycjami firmy z tych segmentów jest nadal sprzęt z 2022 roku. To jednak może się już wkrótce zmienić. Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, to nowe urządzenia przejdą zauważalne odświeżenie. Można liczyć między innymi na mobilne procesory Intel Meteor Lake i Qualcomm Snapdragon X oraz lepszy ekran.

Już w przyszłym roku powinny zadebiutować urządzenia Microsoft Surface Pro 10 i Surface Laptop 6. Mają one zostać wyposażone w procesory z serii Intel Meteor Lake oraz Qualcomm Snapdragon X.

Informacje o nowej generacji urządzeń mobilnych Microsoftu pochodzą z serwisu Windows Central. Strona jest znana z wcześniejszego ujawniania informacji o sprzęcie i systemach operacyjnych amerykańskiej firmy. Można zatem traktować te informacje jako dosyć wiarygodne. Nowe urządzenia mają oferować odświeżony design, nowe funkcje i, co najważniejsze, korzystać z najnowszej generacji procesorów Intel Meteor Lake oraz Qualcomm Snapdragon X. Pozostała część specyfikacji sprzętowej ma być zbliżona do modeli poprzednich generacji.

Microsoft Surface Laptop 6 będzie charakteryzował się cieńszymi ramkami, zaokrąglonymi rogami ekranu i większą liczbą złącz. Na rynku pojawią się warianty z ekranami o przekątnej 13,8 cala i 15 cali. Mniejszy Surface Laptop 5 posiada wyświetlacz 13,5-calowy, więc nastąpi jego delikatne powiększenie. Mowa jest także o obecności dwóch portów USB-C, jednym złączu USB-A i porcie Surface Connect. Dodatkowo można liczyć na haptyczny touchpad i specjalny klawisz poświęcony funkcji Microsoft Copilot. Wewnętrznie testowany jest wariant wyposażony w 64 GB RAM, ale nie jest pewne, czy ostatecznie ujrzy światło dzienne. Bardziej prawdopodobne są modele z 8 GB, 16 GB i 32 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB przestrzeni dyskowej.

Mniejszej liczby zmian doczeka się Microsoft Surface Pro 10. Urządzenie, w porównaniu do modelu z poprzedniej generacji, otrzyma lepszy wyświetlacz. Ma on cechować się wyższą jasnością, obsługą HDR i specjalną powłoką antyrefleksyjną. Podobnie jak w przypadku Surface Laptop 6, zaokrąglone zostaną rogi wyświetlacza. Testowany jest także wariant o nieco mniejszej rozdzielczości ekranu (2160 x 1440), który mógłby trafić do niżej pozycjonowanych urządzeń z tej linii. Surface Pro 10 ma otrzymać także czytnik NFC i kamerkę o szerszym polu widzenia. Oba omawiane urządzenia mają być dostępne zarówno w wariancie z procesorami Intel Meteor Lake, jak i Qualcomm Snapdragon X. Cechą charakterystyczną będzie także obecność chipu NPU (Neural Processing Unit), który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji.

Źródło: Windows Central