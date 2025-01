Microsoft chciał przejąć Nintendo i Warner Bros. Najnowsze informacje ujawniają dawne plany firmy

Z dość obszernego dokumentu, jaki został udostępniony szerszej publiczności w internecie, a który to dotyczył poufnych danych firmy Microsoft, dowiedzieliśmy się już całkiem sporo. Wszystkie informacje w nim zawarte pochodzą z nadal trwającego procesu przeciwko fuzji Activision Blizzard z Microsoftem. Federalna Komisja Handlu wertuje wszelkie dokumenty, a niektóre z nich na nieszczęście Microsoftu trafiły do sieci. Wynika z nich, że Gigant z Redmond próbował swego czasu przejąć choćby Nintendo oraz wytwórnię filmów Warner Bros.

W związku z przedostaniem się do internetu poufnych dokumentów firmy Microsoft dowiedzieliśmy się sporo na temat jej dawnych planów na przyszłość. Gigant z Redmond planował kilka dużych przejęć, z których co najmniej jedno zostało sfinalizowane.

O całym zajściu możemy się dowiedzieć z konwersacji mailowej, która była prowadzona pomiędzy Philem Spencerem (dyrektor generalny Microsoft Gaming), a dyrektorami ds. marketingu, jakimi byli Chris Capossela oraz Takeshi Numoto. Z jednej z wysłanych wiadomości wynika, że Phil rozmawiał już z przedstawicielami Nintendo, aby nawiązać z nimi "ścisłą współpracę" oraz że "jeśli jakakolwiek firma ze Stanów Zjednoczonych miałaby taką możliwość", to Microsoft stoi "w najlepszej pozycji". Z dalszej części można się dowiedzieć, że w znacznie szerszej perspektywie czasu planowany był nawet zakup firmy. Natomiast międzyczasie jeden z pracowników Microsoftu wykupywał akcje Nintendo, co miało się okazać pomostem do możliwej fuzji. Jednak ostatecznie przyznano, że firma nie będzie podejmować "agresywnych działań" w kierunku przejęcia, ponieważ byłoby to z ich strony złym ruchem.

Microsoft And Phil Spencer Want To Acquire Nintendo: pic.twitter.com/cWWA5rwjnP — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) September 19, 2023

Co ciekawe w wiadomości można przeczytać także wzmiankę o Valve. Rozważania dotyczyły również kupna przedsiębiorstwa Warner Bros. oraz ZeniMax. Phil Spencer prowadził już rozmowy w tej sprawie z Radą Dyrektorów (BoD). Ostatecznie o przejęciu ZeniMax Microsoft poinformował już miesiąc po wysłaniu maila, natomiast w przypadku Warner Bros. transakcja nie została sfinalizowana. Na sam koniec Phil Spencer przyznał, że fuzja z Nintendo byłaby wielkim momentem w historii firmy i przyczyniłaby się do obopólnej korzyści. Natomiast stwierdził także: "Nintendo zajmie jeszcze trochę czasu, aby zrozumieć, że ich przyszłość istnieje także poza ich sprzętem." Widać, że plany Microsoftu dążą ściśle do monopolizacji rynku, choć taka perspektywa nie jest aż tak prawdopodobna w najbliższym czasie.

Mail przetłumaczony automatycznie poprzez Google Translate

Źródło: ResetEra @Madjoki, TheVerge