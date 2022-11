Microsoft pyta graczy: czy zgodzicie się na gorszą grafikę w grach w celu oszczędzania energii?

Nie ma co ukrywać - najwydajniejsze komputery ukierunkowane na gaming to prawdziwe energożerne potwory. A jeśli chodzi o energię, to jak wiemy - mamy z nią obecnie pewien kłopot. Wiele firm chce więc przyłączyć się do akcji związanych z jej oszczędzaniem. Jedną z takich "eco-friendly" firm pragnie być Microsoft, który do 2050 roku chce nawet całkowicie wyeliminować swój ślad węglowy (a więc zanieczyszczenia spowodowane przez spółkę od początku jej istnienia).

Microsoft pozuje na firmę, która dba o środowisko. Jednak jedna z ostatnich ankiet zaniepokoiła graczy właśnie ze względu na eco-zapędy tej firmy.

Microsoft zdając sobie doskonale sprawę z tego, ile energii potrzebują dziś komputery, zwłaszcza podczas grania w gry wideo, przygotował ankietę z nietypowym pytaniem. Uczestników programu Xbox Insider Hub zapytano mianowicie, czy byliby zainteresowani opcjami optymalizującymi ustawienia graficzne w celu oszczędniejszego gospodarowania energią. Uwzględniałoby to m.in. zmianę rozdzielczości, wyłączenie pewnych efektów wizualnych oraz ograniczenie płynności animacji.

Nie jest niczym zadziwiającym, że pytanie to zaszokowało wielu graczy. Wszak nie po to inwestują oni niemałe często oszczędności w wydajne maszyny, by następnie rezygnować z jakości gier (kwestii ekoterroryzmu i prawdziwych przyczyn wysokich cen energii może nie poruszajmy). Naturalnie pytanie w ankiecie pozostaje (póki co) wyłącznie pytaniem w ankiecie, jednak można snuć domysły, że jeśli Microsoft takie pytanie już zadał, to może realnie rozważać wprowadzenie tego typu "ulepszeń". Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko napisać coś w stylu "Nie będziesz miał ray tracingu i będziesz szczęśliwy"...

Źródło: Microsoft