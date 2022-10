Microsoft chce mieć swoją grę na miarę Genshin Impact. Szuka już odpowiedniego, chińskiego zespołu deweloperów

Genshin Impact to jedna z popularniejszych, a zarazem jedna z najbardziej dopracowanych gier mobilnych. W tytuł ów można jednak grać nie tylko na urządzeniach z systemem Android bądź iOS, ale także na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 oraz 5. Jak twierdzi Reuters, sukces chińskiego dewelopera stojącego za Genshin Impact stał się powodem zazdrości Microsoftu. Skąd takie wnioski? Otóż gigant z Redmond rozgląda się rzekomo za chińskim zespołem, który przygotowałby mu podobną grę.

Microsoft nie jest pierwszym, który pragnie powtórzyć sukces Genshina. Jednym z bardzo podobnych w swej formule produkcją jest bowiem chociażby Tower of Fantasy, stworzone przez studio Hotta. Można nawet oczekiwać, że w przyszłości będzie pojawiać się coraz więcej tego typu gier, więc Microsoft (jeśli chce uszczknąć z tego torcika możliwie dużo) musi się pospieszyć. Obecnie prawdopodobnie żałuje też, że nie udało mu się dogadać z twórcami Genshin Impact tak jak Sony, które wystarało się, aby gra została konsolowym eksklusiwem dla PlayStation.

Genshin Impact to dynamiczna gra akcji z elementami RPG i z otwartym światem, osadzona w fikcyjnej krainie Teyvat, w której wcielając się w jedną z postaci, przemierzamy świat i odkrywamy jego sekrety. Świat ów jest, gwoli ścisłości, zbliżony do tego w grze Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Różnica jest jednak taka, że przygody w Genshin Impact są nastawione na rozgrywkę w kooperacji z innymi graczami. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby grać w pojedynkę i odkrywać tym samym bogatą historię świata przedstawionego. Poniżej, przy okazji, wrzucamy także wideo z ostatniego eventu, na którym przedstawiono zmiany w wersji 3.2.

