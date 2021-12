Microsoft przedstawia Transparent Ads. Jeden klik i wiesz, które z twoich danych trafiają do konkretnych reklamodawców

Transparent Ads to nowa propozycja firmy z Redmond, która ma na celu uczynienie systemów reklam na stronach internetowych przejrzystymi. Oczywiście, aby narzędzie się sprawdziło, potrzeba do tego zaangażowania zarówno programistów, jak i reklamodawców. Tym drugim rozwiązanie może nie przypaść do gustu, bowiem dzięki tak zwanym transparentnym reklamom użytkownicy przeglądarki (być może przeglądarek) będą mogli podejrzeć informacje o podmiocie zbierającym dane, a także przeanalizować informacje, które zostały wykorzystane. Transparent Ads można testować w Microsoft Edge Canary, natomiast warto zatrzymać się przy powodach, dla których reklamodawcy mogą chcieć dołączyć do programu.

Jedno kliknięcie pozwoli sprawdzić, kto i w jakim celu cię śledzi. System Transparent Ads w przeglądarce internetowej Microsoft Edge pozwoli również poznać reklamodawcę.

W ostatnich latach prywatność, analiza danych o użytkownikach oraz bezpieczeństwo wrażliwych informacji stały się niezwykle gorącym tematem. Giganci branży okołotechnologicznej zaskakują nas coraz ciekawszymi pomysłami mającymi zadbać o naszą prywatność. Jedną z ostatnio zaproponowanych inicjatyw są tak zwane Transparent Ads, które początkowo trafiają do Microsoft Edge w wersji Canary. To program dla reklamodawców, który pozwoli prześledzić zebrane dane oraz umożliwi poznanie użytkownikowi, kim jest firma, która zbiera informacje za pomocą systemu reklam. Wszystko pojawi się po kliknięciu w odpowiednio przygotowany baner. Dodatkowo, będzie tu widoczne łącze umożliwiające usunięcie danych użytkownika z serwerów.

Rozwiązanie z pewnością zadba o prywatność internautów, natomiast jak przekonać reklamodawców do korzystania z programu Transparent Ads? Swoistym wabikiem może okazać się wykluczenie konkretnych reklam z trybu zapobiegania śledzeniu w Microsoft Edge. Oczywiście, reklamodawca musi spełnić przy tym szereg wymagań dotyczących prywatności. Ma to sporo sensu, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Transparent Ads dotyczą wyłącznie jednej przeglądarki. Aby narzędzie osiągnęło sukces, musiałoby trafić również do aplikacji innych dostawców.

Źródło: Microsoft