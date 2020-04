Microsoft Flight Simulator - nowe screeny z gry wyglądają wybornie

Microsoft Flight Simulator to jedna z najbardziej nieoczekiwanych zapowiedzi z E3 2019. Ta legendarna seria symulatorów lotu miała aż 13 lat przerwy. Ostatnia odsłona, Microsoft Flight Simulator X pamięta jeszcze czasy Games for Windows Live, a została wznowiona w edycji na Steam w 2014 roku. Co ciekawe, nowa odsłona (której daty premiery wciąż nie znamy) pojawi się także na Xbox One i trafi również do abonamentu Xbox Game Pass (na PC i konsole). W grze będziemy mogli też korzystać z modów, a gameplay ma być możliwie wierny rzeczywistości. Od kilku dni znamy też oficjalne wymagania sprzętowe dla gry, choć jak to w zwyczaju deweloperów bywa - nie podano jakiej spodziewać się po nich rozdzielczości.

Do sieci przedostało się kilkanaście nowych screenów z nadchodzącej gry Microsoft Flight Simulator. Zdjęcia zdecydowanie podsycają smak na tytuł, ale w wielu przypadkach każą też rozważyć upgrade peceta.

Na wspomniane niedopatrzenie względem specyfikacji można narzekać, ale w obliczu najnowszego wysypu screenów z gry, można przymknąć na nie oko, a nawet dwa. Ale potem szybko je otworzyć, aby nie przegapić żadnego ze szczegółów wspomnianych screenów. Są one bowiem, mówiąc krótko - obłędne. Wygląda na to, że faktycznie zanosi się na "mordercę pecetów". Biorąc do tego pod uwagę fakt, że w grze pojawią się wszystkie lotniska świata (aż 34 tysiące!) nie ma się czemu dziwić, że tytuł rozpanoszy się na naszych dyskach "rekwirując" aż 150 GB. Spójrzcie zresztą na ujęcia z wideo poniżej - idę o zakład, że w tym roku za stery podniebnych maszyn wskoczą nie tylko najwięksi entuzjaści lotnictwa.

Wydaje się, że aby odzworować na swoim sprzęcie warunki graficzne z najnowszych screenów, idealnie byłoby posiadać procesor AMD Ryzen 7 Pro 2700X lub Intel Core i7 9800X wraz z 32 GB pamięci RAM. Do niczym niezmąconej gry Microsoft sugeruje też korzystanie z układów AMD Radeon VII oraz NVIDIA RTX 2080. Dobrze dysponować dodatkowo szybkim łączem internetowym 50 Mb/s, a także zainstalować grę na dysku SSD. Autorzy symulatora chcą, aby był on przystępny dla graczy preferujących różne typy peryferiów (wolanty, myszka i klawiatura, kontroler), a więc każdy z nas będzie mógł złapać za stery według uznania.

