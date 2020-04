Microsoft Flight Simulator - znamy wymagania. Gra będzie wielka

Microsoft Flight Simulator to jedna z najbardziej nieoczekiwanych zapowiedzi z konferencji Microsoftu na minionych targach E3. Ta legendarna seria symulatorów lotu miała aż 13 lat przerwy. Ostatnia odsłona, Microsoft Flight Simulator X pamięta jeszcze czasy Games for Windows Live, a została wznowiona w edycji na Steam w 2014 roku. Co ciekawe, nowa odsłona (której daty premiery wciąż nie znamy) pojawi się także na Xbox One i trafi również do abonamentu Xbox Game Pass (na PC i konsole). W grze będziemy mogli też korzystać z modów, a gameplay ma być możliwie wierny rzeczywistości. Na nic nam jednak ochy i achy nad grą, póki nie otrzymamy wymagań systemowych, bo tylko wtedy będziemy w stanie określić, czy nasz sprzęt "udźwignie" produkcję. A więc uwaga! Wymagania oficjalnie wylądowały!

Microsoft Flight Simulator - poznaliśmy minimalne, zalecane oraz idealne wymagania systemowe gry. Twórcy zalecają aż 150 GB wolnego miejsca na dysku! Oj, zdecydowanie będzie gdzie latać.

Zgodnie z informacją podaną przez firmę Microsoft, do zagrania w Microsoft Flight Simulator będzie nam potrzebna platforma z (minimalnie) procesorem AMD Ryzen 3 1200 lub Intel Core i5 4460, pamieć RAM w ilości 8 GB i aż 150 GB wolnego miejsca na dysku! W kwestii minimalnej konfiguracji GPU wyłania się jednostka AMD Radeon RX 570 oraz NVIDIA GTX 770. Mimo że zaleca się raczej korzystanie z układów AMD Radeon RX 590 lub NVIDIA GTX 970, to jak widać wymagania wciąż są bardzo przystępne.

Aby w pełni cieszyć się grafiką i płynnością gry, idealnie byłoby jednak posiadać procesor AMD Ryzen 7 Pro 2700X lub Intel Core i7 9800X wraz z 32 GB pamięci RAM. Zwiększają się też wymagania co do karty graficznej. Do niczym niezmąconej gry Microsoft sugeruje korzystanie z układów AMD Radeon VII oraz NVIDIA RTX 2080. Dobrze też dysponować szybkim łączem internetowym 50 Mb/s, a także zainstalować grę na dysku SSD. Warto wiedzieć, że autorzy symulatora chcą, aby był on przystępny dla graczy preferujących różne typy peryferiów (wolanty, myszka i klawiatura, kontroler), a więc każdy z nas będzie mógł złapać za stery według uznania.

