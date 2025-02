Meta płaci użytkownikom za popularne posty na Threads. Zarobki influencerów mogą sięgnąć nawet 20 tys. zł

Media społecznościowe, takie jak Twitter (X), Instagram, czy też Facebook, są dziś dla wielu osób częścią codziennego życia, która służy im nie tylko do rozrywki, ale często stanowi również dodatkowe źródło dochodu. W tej drugiej kwestii mowa oczywiście o influencerach, których posty na tych platformach docierają do większej liczby osób. Spora część serwisów z tego segmentu umożliwia użytkownikom zarabianie na nich, a do tego grona zaczyna się zaliczać także Threads.

Platforma Threads, za którą stoi Mark Zuckerberg, a dokładniej firma Meta, już daje możliwość zarabiania pieniędzy wybranym użytkownikom. Wystarczy publikować posty, które będą się cieszyły odpowiednim zainteresowaniem.

Tak naprawdę większość platform społecznościowych udostępnia użytkownikom możliwość zarobku w pewien sposób, a najpopularniejszą z nich nadal jest YouTube. Jakiś czas temu także Elon Musk zaczął dzielić się częścią zysków z użytkownikami Twittera (X). Threads jest co prawda "świeżakiem" w branży, natomiast prowadzi go Mark Zuckerberg, który ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o media społecznościowe. Aktualnie testuje on specjalny program bonusowy, do którego wybrani użytkownicy otrzymują zaproszenie. Kiedy już się do niego przyłączą, zostają im zaproponowane konkretne warunki, które będą musieli spełnić, aby zarobić określone pieniądze (ta kwestia jest więc bardzo indywidualna). Natomiast wiadomo, że kwota będzie uzależniona od opublikowania ustalonej liczby postów na Threads lub od ich zasięgu.

W wielu przypadkach zostanie ustalona minimalna kwota i dopiero po jej przekroczeniu będzie można wypłacić dostępne środki. Niektórzy użytkownicy już podzielili się tym, ile można tak naprawdę zarobić. Jeden z nich udostępnił zrzut ekranu, na którym widnieje kwota 5000 dolarów, a więc nieco ponad 20 tys. złotych. Warunkiem w tym przypadku jest uzyskanie co najmniej 10 tys. wyświetleń dla opublikowanych odpowiedzi lub postów. Bonusowe pieniądze mogą dotyczyć zarówno pojedynczych wpisów, jak i wszystkich, które pojawiły się w danym okresie. Nie tak dawno Mark Zuckerberg zdradził, że na jego platformie jest ponad 150 mln użytkowników (z czego aż 130 mln pozostaje aktywnych). Mimo tego, że wiele osób zwiastowało szybki upadek Threads, wygląda na to, że rywal Twittera (X) może nawet wyjść z tej walki zwycięsko.

Źródło: Engadget