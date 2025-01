Mega promocje w x-kom! Tańsze procesory, dyski SSD, monitory gamingowe, laptopy i myszki. Taniej nawet o 1500 złotych

Umil sobie powrót do szkoły i wyposaż się w sprzęt gamigowy. Teraz w promocji x-komu kupisz najlepsze sprzęty z rabatem wynoszącym nawet do 1500 zł. Sprawdź szczegóły i skorzystaj z okazji. Promocje gamingowe x-komu zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z pewnością nie inaczej będzie tym razem, bowiem rabaty są naprawdę atrakcyjne, a oferta bogata. W promocji znalazło się wszystko, co niezbędne do grania, a więc: monitory, laptopy, akcesoria gamingowe, komponenty i wiele więcej, a ich ceny zostały obniżone nawet o 1500 zł.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: bts-gamingi dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 17.09.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 3399 → 2999 złotych

Przecena: 110 → 80 złotych

Przecena: 130 → 79 złotych

Przecena: 449 → 289 złotych

Przecena: 699 → 599 złotych

Przecena: 5999 → 5499 złotych

Przecena: 999 → 849 złotych

Przecena: 1339 → 1089 złotych

Bony na laptopy dla nauczycieli

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu.

