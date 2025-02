MediaTek Dimensity 9300 - nowy układ mobilny ma szansę sporo namieszać. Wydajność lepsza niż w topowym układzie Qualcomma

W segmencie chipów, który odpowiadają za wydajność w sprzętach mobilnych, zaczyna się robić coraz ciekawiej. Nie tak dawno Apple zaprezentowało swoją jednostkę A17 Pro, która przyniosła spory wzrost na omawianym polu, natomiast Qualcomm szykuje już swoją ofensywę w postaci Snapdragona 8 Gen 3. Zanim to jednak nastąpi o miejsce na rynku chce powalczyć kolejny układ od MediaTeka - Dimensity 9300. Chip może się okazać naprawdę trudnym rywalem dla innych.

Październik 2023 roku będzie obfitował w dwie znaczące premiery układów z segmentu mobilnego, z których jedna dotyczy jednostki MediaTek Dimensity 9300. Ma ona się stać realną konkurencją dla topowych układów rywali.

Już sama konstrukcja układu MediaTek Dimensity 9300 robi wrażenie. Aktualne jednostki opierają się bowiem na układzie rdzeni, w którym część odpowiada za wydajność (Performance), z kolei inne mają bardziej oszczędnie gospodarować energią (Efficient). Natomiast omawiany chip MediaTeka składa się wyłączenie z rdzeni typu Performance. 8-rdzeniowa jednostka opiera się na układzie klastrów 1 + 3 + 4. Pierwsze dwa klastry obejmują rdzenie Cortex-X4, z których taktowanie pojedynczego (Prime) ma wynieść 3,25 GHz. Natomiast pozostałe cztery rdzenie z trzeciego klastra to Cortex-A720 - ich taktowanie przewidywane jest na poziomie 2,0 GHz. Całość wspierać będzie 12-rdzeniowy układ graficzny Immortalis-G720 MC12.

Trzeba mieć na względzie, że do czasu oficjalnej premiery podana specyfikacja jest tą, która została do tej pory przetestowana w benchmarkach. Ostateczna może się nieznacznie różnić. Natomiast przeprowadzone testy wskazują na to, że MediaTek Dimensity 9300 pokonuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i to zarówno w aspekcie wydajności procesora, jak i układu graficznego (AnTuTu v10). Jeśli wszystko okaże się prawdą, możemy nawet liczyć na wielki powrót MediaTeka, który w ostatnim czasie radzi sobie coraz lepiej w branży mobilnej, choć nadal ciągnie się za nim zła sława. Jednak firma nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Źródło: Sina Weibo @digital chat station