MediaTek Dimensity 9200 - nowy flagowy chip oparty na rdzeniu Cortex-X3 i grafice obsługującej ray-tracing

Tak jak się spodziewaliśmy, firma MediaTek zaprezentowała dziś swój nowy czołowy procesor Dimensity 9200, który trafi do nadchodzących smartfonów z najwyższej półki wydajnościowej. Specyfikacja chipu nie jest dla nas zaskoczeniem, powiem jeszcze pod koniec zeszłego miesiąca pisaliśmy o przeciekach na jego temat. Czy to właśnie chip będzie najmocniejszą opcją dla urządzeń z Androidem? Przekonamy się już niebawem, ale póki co przejdźmy do danych technicznych.

Pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9200 powinny ukazać się jeszcze w tym roku.

MediaTek Dimensity 9200 to procesor wykonany w procesie technologicznym TSMC 4 nm (N4P). Układ składa się z trzech klastrów. Pierwszy to nic innego, jak mocarny rdzeń Cortex-A3 bazujący na architekturze ARMv9, który pracuje z taktowaniem do 3,05 GHz. Drugi zawiera trzy rdzenie Cortex-A715 @ 2,85 GHz, trzeci cztery energooszczędne jednostki Cortex-A510 @ 1,8 GHz. O mocy nowego procesora świadczy też grafika ARM Immortalis-G715 wyposażona w sprzętową obsługę ray-tracingu. Układ ten wspiera technologię Variable Rate Shading (VRS), oferuje podwójną wydajność w uczeniu maszynowym w porównaniu z poprzednikiem oraz zapewnia kompresję ARM Fixed Rate Compression (AFRC).

Omawiany procesor wyróżnia się także wsparciem dla pamięci LPDDR5x i UFS 4.0, obsługuje 5G z mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, a także ekrany 5K @ 60 Hz, WHQD @ 144 Hz lub 1080p @ 240 Hz. Na pokładzie SoC znajduje się również układ AI MediaTek APU 690 oraz MediaTek Imaqic 890 zapewniający natywne wsparcie dla czujników RGBW. Pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9200 powinny ukazać się jeszcze w tym roku. My tymczasem czekamy na odpowiedź firmy Qualcomm, która ma niebawem pokazać chip Snapdragon 8 Gen 2.

