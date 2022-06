MediaTek Dimensity 9000+ odpowiedzią na Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Poznaliśmy specyfikację nowego układu SoC

Qualcomm zaprezentował niedawno swój nowy flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1, który wypadł zaskakująco dobrze na tle modelu bez plusa. Producent nie tylko zwiększył wydajność chipu, ale także poradził sobie z wieloma problemami trapiącymi wcześniejszą wersję 8 Gen 1. MediaTek dysponujący już udanym procesorem Dimensity 9000 nie zamierza w tej sytuacji spoczywać na laurach. Debiutuje właśnie odświeżony model 9000+.

MediaTek Dimensity 9000+ zaoferuje 5% wydajniejszy CPU i 10% mocniejszy układ GPU względem modelu bez plusa. Producent deklaruje, że pierwsze smartfony z nowym SoC pojawią się w trzecim kwartale tego roku.

Warto powiedzieć to od razu - MediaTek Dimensity 9000+ to tylko nieznacznie podkręcona wersja modelu 9000. Nie doczekaliśmy zbyt wielu zmian w specyfikacji - to nadal chip wykonany w litografii 4 nm, który wyposażony został jeden rdzeń Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery rdzenie Cortex-A510. Nowy procesor będzie jednak rozpędzał się maksymalnie do 3,2 GHz, podczas gdy poprzednik zatrzymywał się na 3,05 GHz. Co więcej, wyższe zegary otrzymał też układ GPU Mali-G710 MC10. Szkoda tylko, że producent nie zdradził jednak szczegółów dotyczących nowych taktowań.

MediaTek Dimensity 9000+ MediaTek Dimensity 9000 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Litografia 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC Rdzenie 1x Cortex-X2 @ 3,2 GHz, 3x Cortex-A710 @ 2,85 GHz, 4x rdzenie Cortex-A510 @ 1,8 GHz 1x Cortex-X2 @ 3,05 GHz, 3x Cortex-A710 @ 2,85 GHz, 4x rdzenie Cortex-A510 @ 1,8 GHz 1x Cortex-X2 @ 3,2 GHz, 3x Cortex-A710 @ 2,75 GHz, 4x rdzenie Cortex-A510 @ 2,0 GHz GPU Mali-G710 MC10 (podkręcony o 10%) Mali-G710 MC10 Adreno 730 Obsługa ekranów Full HD+ 180 Hz lub QHD+ 144 Hz Full HD+ 180 Hz lub QHD+ 144 Hz 60 Hz 4K lub 144 Hz 2K Obsługa 5G Tak, ale bez mmWave 5G Tak, ale bez mmWave 5G Tak Inne Obsługa aparatu do 320 MP, pamięci LPDDR5X RAM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, pobieranie do 7 Gbps Obsługa aparatu do 320 MP, pamięci LPDDR5X RAM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, pobieranie do 7 Gbps Obsługa aparatu do 200 MP, pamięci LPDDR5X RAM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, pobieranie do 10 Gbps

Musi nam wystarczyć wiadomość, że MediaTek Dimensity 9000+ zaoferuje 5% wydajniejszy CPU i 10% mocniejszy układ GPU. Producent deklaruje, że pierwsze smartfony z nowym SoC pojawią się w trzecim kwartale tego roku. Spodziewamy się, że w większości na pewno będą to urządzenia od wiodących chińskich firm, jak np. OPPO, Xiaomi czy Vivo. Mamy tylko nadzieję, że będzie to chętnie wybierany układ. Dimensity 9000 bez plusa pojawił się ledwie w kilku modelach, a przecież uchodzi za bardzo udany chip.

