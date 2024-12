Logitech G Astro A50 X - celowany w PC i konsole, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier ze stacją dokującą

Logitech G zaprezentował dziś bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier ze stacją dokującą Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED. Jest to piąta już generacja uznanego przez krytyków zestawu słuchawkowego przeznaczonego dla konsol i PC. Urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży na stronie producenta w cenie 1749 złotych, zaś wysyłka zamówień nastąpi w pierwszej połowie 2024 roku. Do wyboru mamy czarną oraz białą wersję kolorystyczną.

Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED to bezprzewodowy, zaawansowany zestaw słuchawkowy ze stacją dokującą, celowany w konsole i w PC.

Nowy, dwuczęściowy zestaw słuchawkowy Logitech ASTRO A50 X został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najlepszych wrażeń podczas grania na konsoli i PC. Dzięki innowacjom w zakresie dźwięku i łączności, ASTRO A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset + Base Station oferuje: nową technologię PLAYSYNC zapewniająca łatwą łączność i przełączanie między konsolami XBOX, PS5 oraz PC za pomocą naciśnięcia jednego przycisku; technologię PRO-G Graphene Audio Driver zapewniająca wysoką jakość dźwięku w grach oraz 24-bitową technologię LIGHTSPEED Wireless zapewniającą "profesjonalną wydajność podczas pracy z konsolą".

Zestaw, oprócz tego że współpracuje z konsolami oraz PC, działa również z TV wykorzystującymi technologię HDMI 2.1. Korzystając z tej łączności, stacja bazowa kieruje dźwięk bezprzewodowo do zestawu słuchawkowego A50 X, jednocześnie przekazując obraz z konsoli do telewizora bez wpływu na zamierzoną wierność źródła i funkcje, takie jak 4K 120 Hz HDR, VRR i ALLM. Rezultatem ma być wysoka wydajność i bardzo niskie opóźnienia wideo. Słuchawki zbudowane zostały w oparciu o 40-milimetrową grafenową membranę oraz pełnopasmowy mikrofon 48 kHz. Co więcej, A50 X pozwala graczom kontrolować miks gry/czatu i balansować głośność między grą a czatem za pomocą elementów sterujących umiejscowionych na nausznikach.

Źródło: Logitech