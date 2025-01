Klawiatura Logitech G Pro X TKL Lightspeed i mysz Logitech G Pro X Superlight 2 - premiera nowych akcesoriów dla graczy

Logitech G, marka firmy Logitech zaprezentowała dziś dwa najnowsze produkty z nagradzanej linii PRO Series - klawiaturę do gier Logitech G Pro X TKL Lightspeed i mysz do gier Logitech G Pro X Superlight 2 Gaming Mouse. Te nowe produkty, w połączeniu z wprowadzonym na rynek w tym roku zestawem słuchawkowym Logitech G Pro X 2 Lightspeed, uzupełniają linię PRO Series, oferując najwyższy poziom jaki może zaproponować producent.

Klawiatura Logitech G Pro X TKL Lightspeed oraz mysz Logitech G Pro X Superlight 2 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech Pro X 2 Lightspeed są dostępne w kolorach różowym, czarnym oraz białym. Jeśli chodzi zaś o ceny, to te prezentują się następująco - 999 zł za klawiaturę, 799 zł za mysz oraz 1199 zł za słuchawki. Zobaczmy więc, co dokładnie otrzymamy w tych cenach. Klawiatura Logitech G Pro X TKL Lightspeed przygotowana została we współpracy z zawodowymi e-sportowcami, oferuje podświetlenie Lightsync RGB, opóźnienia na poziomie zaledwie 1 ms oraz czas pracy na baterii do około 50 godzn. Mierzy 34 x 352 x 150 mm i może pracować zarówno z wykorzystaniem łączności 2.4 GHz Lightspeed, jak i przez Bluetooth. W sklepach znajdziemy wersje z przełącznikami sprężynującymi, o wyraźnym kliknięciu oraz liniowe. Wszystkie switche przygotowane zostały oczywiście przez Logitech.

Mysz Logitech G Pro X Superlight 2 to następczyni gryzonia-legendy, która to mierzy 125 x 64 x 40 mm przy wadze zaledwie 60 gramów. Mamy tu do czynienia z topowym czujnikiem HERO 2, którego rozdzielczość dochodzi do 32 tys. DPI, a odpytywanie do 2000 Hz. Logitech szacuje, że mysz jest w stanie pracować na pojedynczym ładowaniu baterii aż przez 95 godzin, a wszystko to oczywiście dzięki bezprzewodowym rozwiązaniu Lightspeed (2.4 GHz). W nowej myszce zdecydowano się na przełączniki hybrydowe Lightforce (optyczno-mechaniczne), ślizgacze PTFE, a także na wsparcie ze strony ładowania bezprzewodowego Powerplay.

Źródło: Logitech