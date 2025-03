Lian Li SUP-01 - premiera kompaktowej obudowy PC. Osobna komora dla karty graficznej i chłodzenia AiO

Lian Li to nie tylko producent drogich, dużych i oszklonych obudów komputerowych. Tajwańska firma właśnie wprowadziła na rynek nowy kompaktowy model, który posiada nietypową aranżację wnętrza. Dzięki temu, mimo że obudowa ma zaledwie 212 mm szerokości, minimalizuje miejsce zajmowane na biurku, nie ograniczając jednocześnie miejsca na duże karty graficzne i chłodnice AiO. Przyjrzyjmy się, jak popularny producent osprzętu komputerowego osiągnął ten rezultat.

Lian Li zaprezentowało nowe, kompaktowe obudowy SUP-01 o pojemności 44,8 litra, które wyróżniają się montażem karty graficznej na froncie obudowy oraz oddzielną komorą na chłodzenie AiO o rozmiarze do 360 mm.

Lian Li SUP-01 to kompaktowa obudowa o wymiarach 212 mm szerokości, 404 mm długości, 524 mm wysokości i pojemności 44,8 litra. Produkt posiada panel boczny ze szkła hartowanego, front mesh, perforowany tylny panel oraz panel od strony technicznej, który również jest wykonany w całości z siatki. Obudowa została zaprojektowana z myślą o płytach głównych w formatach mini-ATX, mATX, ATX oraz płytach z rewersyjnymi złączami zasilania, takich jak MSI Project Zero i ASUS BTF. W obudowie zmieszczą się karty graficzne o długości do 400 mm, które montuje się jedynie na froncie obudowy, z wentylatorami skierowanymi w stronę frontowego panelu, co zapewnia im dostęp do "termicznie czystego" powietrza. Obudowa posiada specjalne regulowane uchwyty montażowe na dole i górze, co gwarantuje stabilność karty graficznej. Do podłączenia GPU do reszty komputera służy riser PCIe 4.0 o długości przewodów 510 mm.

Do Lian Li SUP-01 zmieszczą się także chłodzenia AiO, których chłodnice montowane są za płytą główną. W drugim slocie można umieścić jednostki o rozmiarze od 240 mm do 360 mm. Produkt oferuje łatwy montaż za pomocą odpowiednich ramek montażowych z możliwością pochylenia o 45 stopni. Dla chłodzeń powietrznych przeznaczono przestrzeń wynoszącą 88,2 mm. Wraz z obudową otrzymujemy trzy wentylatory 120 mm, oferujące prędkość obrotową od 300 do 1800 RPM, ciśnienie powietrza na poziomie 2,56 mmH2O oraz przepływ powietrza na poziomie 68,88 CFM. W drugim slocie istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych wentylatorów: trzech 120 mm i dwóch 140 mm. Na tylnym panelu można zamontować jedną jednostkę 120 mm. Obudowa posiada także miejsca montażowe na dyski HDD i SSD. Pod lustrzanym wykończeniem komory zasilacza można umieścić dwa nośniki SSD 2,5 cala, natomiast w klatce na dyski mechaniczne można zamontować dwie sztuki 3,5 cala lub 2,5 cala. Obudowa pomieści zasilacze ATX o długości do 220 mm i oferuje łatwy montaż za pomocą dedykowanej ramki.

Na bocznym panelu I/O znajdziemy przycisk do sterowania podświetleniem LED RGB, dwa złącza USB 3.0 typu A, jeden port USB 3.1 typu C oraz wejście jack 3,5 mm dla mikrofonu. Warto wspomnieć, że producent nie zapewnił wyjścia audio jack 3,5 mm dla słuchawek. Przycisk zasilania i resetowania znajduje się na froncie obudowy i ma kształt loga Lian Li. Obudowa komputerowa SUP-01 weszła do sprzedaży 30 maja 2024 roku i jest oferowana w cenie 149,99 dolarów, czyli około 589 zł bez podatku VAT.

Źródło: Lian Li