LG MyView - nowa seria monitorów IPS 4K do pracy. Elegancki wygląd i system LG webOS 23 na pokładzie

Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja targów CES w Las Vegas, podczas których największe korporacje technologiczne zaprezentują najnowsze rozwiązania, zarówno z branży komputerowej jak również tej ogólno-technologicznej. Jeszcze przed oficjalnym startem wydarzenia, koreańska firma LG ujawniła nową linię monitorów MyView Smart Monitor, które wydają się być bezpośrednią konkurencją dla Samsunga Smart M8. Z najnowszych ekranów będziemy mogli bez problemu korzystać, nawet bez konieczności podłączania do PC czy innej konsoli.

Firma LG podzieliła się pierwszymi szczegółami dotyczącymi monitorów MyView 32SR85U, MyView 32SR83U oraz MyView 32SR70U. Nowe modele zaoferują wbudowany system LG webOS 23 oraz dostęp do łączności bezprzewodowej (Wi-Fi oraz Bluetooth, choć obecnie nie wiemy w jakich dokładnie wersjach), dzięki czemu nie ma konieczności podłączania monitorów np. do komputera czy konsoli. W zestawie znajdziemy również pilot, dzięki któremu łatwiej będzie nam nawigować po systemie webOS. Podobnie jak w przypadku systemu Smart TV w telewizorach LG, także tutaj otrzymamy w ten sposób dostęp do szeregu aplikacji, tj. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ czy Apple TV wraz z Apple TV+.

LG MyView 32SR85U LG MyView 32SR83U LG MyView 32SR70U Matryca IPS IPS IPS Przekątna 31,5" (16:9) 31,5" (16:9) 31,5" (16:9) Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 Odświeżanie 60 Hz 60 Hz 60 Hz Zakrzywienie - - - Czas reakcji 5 ms GtG 5 ms GtG 5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 1000:1 Luminancja 400 nitów 400 nitów 350 nitów HDR HDR10 HDR10 HDR10 Pokrycie barw 95% DCI-P3 95% DCI-P3 95% DCI-P3 Złącza cyfrowe HDMI 2.0 (x2)

USB-C (x3, do 90 W) HDMI 2.0 (x2)

USB-C (x3, do 65 W) HDMI 2.0 (x2)

USB-C (x1, do 45 W) HUB USB - - USB 2.0 typu A (x2) Łączność Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi + Bluetooth Głośniki 5 W (x2) 5 W (x2) 5 W (x2) System LG webOS 23 LG webOS 23 LG webOS 23 Kamera internetowa Tak, 1920 x 1080 (do zakupu oddzielnie) Tak, 1920 x 1080 (do zakupu oddzielnie) - Akcesoria w zestawie Kabel HDMI, pilot Kabel HDMI, pilot Kabel HDMI, pilot

Monitory LG MyView oferowane będą w różnych wersjach kolorystycznych (czyli dokładnie tak jak wspomniany wcześniej Samsung Smart M8), np. białym, beżowym, różowym czy zielonym. Wszystkie trzy monitory oferują 31,5" ekran IPS o rozdzielczości 4K i z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Do modeli MyView 32SR85U oraz MyView 32SR83U będzie można dokupić osobno również kamerę o rozdzielczości Full HD, w celu np. przeprowadzania wideokonferencji. Ujawnione dotychczas parametry obrazu zostały podane w powyższej tabeli, natomiast monitory będzie można po raz pierwszy zobaczyć na targach CES w Las Vegas. Ceny oraz dokładne daty premiery w sklepach nie zostały obecnie ujawnione.

Źródło: LG