Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 - nowa wersja laptopa otrzyma więcej opcji naprawy i wymiany podzespołów

Wczoraj pisaliśmy o zaprezentowanym przez Lenovo koncepcie na laptop z transparentnym ekranem, wykorzystującym technologię Micro LED. Nie jest to jednak jedyna nowość pokazana przez firmę, bo i nie brakuje bardziej tradycyjnych notebooków. Lenovo rozszerza portfolio o najnowsze modele z rodziny ThinkPad, w tym ThinkPad T14 Gen.5 oraz ThinkPad T16 Gen.3. Oba modele charakteryzują się łatwiejszą naprawą oraz rozszerzoną możliwością wymiany komponentów. Gdy poprzednie generacje korzystały chociażby z częściowo lutowanej pamięci RAM, teraz firma wraca do korzystania wyłącznie z wymiennych modułów SO-DIMM.

Lenovo zaprezentowało notebooka ThinkPad T14 Gen.5, który określany jest mianem realnego następcy dla popularnego modelu ThinkPad T580. Związane jest to z podejściem firmy do kwestii naprawy i wymiany niektórych komponentów, w tym pamięci RAM oraz akumulatora.

Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 (to samo dotyczy większego wariantu ThinkPad T16 Gen.3) oferuje możliwość samodzielnej wymiany następujących komponentów: pamięć RAM, SSD czy akumulator. Ten ostatni otrzymał nowy design, a dodatkowo jest klasyfikowany jako Customer Replaceable Unit (CRU), co oznacza że użytkownik może samodzielnie wymienić tenże komponent, bez konieczności odsyłania do autoryzowanych serwisów. Zamiast korzystać z kabli, Lenovo w nowym akumulatorze wprowadza specjalny konektor, który pozwala na szybkie odpięcie ogniwa oraz jego wyjęcie (ten jednak nadal jest wewnątrz laptopa, więc konieczne będzie zdjęcie spodniej klapy notebooka).

Lenovo podzieliło się tylko ogólną specyfikacją notebooka. Wiemy, że nowy Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 będzie korzystał zarówno z procesorów Intel Meteor Lake (Core Ultra 5 oraz Core Ultra 7), jak również z układów AMD Ryzen 8040U (APU Hawk Point). Urządzenie obsługuje także do 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz posiada jeden slot M.2 dla SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. W przypadku ekranów, do dyspozycji mamy otrzymać 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10. Podstawowy będzie miał rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli i wykorzysta technologię IPS, ale opcjonalnie będzie dostępny także panel OLED 120 Hz (prawdopodobnie 2880 x 1800 pikseli, choć nie zostało to potwierdzone).

Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 będzie także zgodny z najnowszą generacją bezprzewodowych kart sieciowych Wi-Fi 7, ale nie zabraknie opcji łączności komórkowej (zarówno LTE jak i 5G). Wśród portów warto wymienić 2x USB 4.0 typu C (zgodne z Thunderbolt 4 dla wariantów z Intel Core Ultra), pełnowymiarowe HDMI, dwa gniazda USB typu A (bez dokładnej informacji o wersji) oraz sieciowy Ethernet RJ-45. Zmodyfikowana została także klawiatura, gdzie klawisz Fn powędrował finalnie na lewą stronę, pomiędzy Controlem oraz klawiszem Windows. Z kolei po prawej stronie, w jego wcześniejsze miejsce, umieszczono dedykowany klawisz Copilot. Nie brakuje oczywiście charakterystycznego touchpada z trackpointem. Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 z Intel Meteor Lake trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie rozpoczynającej się od 1200 dolarów. Warianty z AMD Ryzen 8040U pojawią się w maju w cenach od 950 dolarów.



Wnętrze Lenovo ThinkPad T14 Gen.5 (źródło: Notebookcheck)

Źródło: Lenovo, Notebookcheck