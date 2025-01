Lenovo prezentuje nowe laptopy z serii ThinkBook. Wśród nowości wyróżnia się hybrydowy model ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Firma Lenovo ujawnia właśnie wiele swoich nadchodzących produktów. Wśród nowości nie mogło zabraknąć także przenośnych komputerów z cenionej serii ThinkBook. Większość urządzeń z tej rodziny to konwencjonalne laptopy, jednak producent zaskoczył premierą efektownego ThinkBooka Plus Gen 5 Hybrid, który - jak poniekąd sugeruje nazwa - stanowi hybrydę laptopa z tabletem. Mamy zatem dwa urządzenia w cenie jednego.

Do oferty Lenovo trafia właśnie hybrydowy laptop ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid oraz bardziej konwencjonalne modele ThinkBook 13x Gen 4, ThinkBook 14 i Gen 6+ i ThinkBook 16p Gen 5. Wszystkie urządzenia obsługują m.in. nową technologię Microsoft Copilot.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid to rozwiązanie obejmujące laptopa z systemem Microsoft Windows i tablet z Androidem. Co ciekawe, z obu urządzeń można korzystać niezależnie, jednak oba mogą także współpracować. Użytkownicy mogą zatem z łatwością przełączać się między systemem Windows 11 a systemem Android. Całość składa się z podstawy ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, której można używać niezależnie po podłączeniu do zewnętrznego wyświetlacza. Dodatkiem jest więc moduł ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab zawierający ekran, który można odłączyć i używać samodzielnie jako tablet.

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid



Hybrid Station | Hybrid Tab Procesor Intel Core Ultra 7 Processor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 OS Microsoft Windows 11 Android 13 RAM 32 GB LPDDR5x 12 GB LPDDR5x Pamięć 1 TB PCIe Gen 4 SSD 256 GB UFS 3.1 Grafika Intel Arc GPU Qualcomm Adreno Ekran - 14-inch 2.8K OLED Touch/Pen,

DCI-P3 100% Audio 2x 2 W Harman/Kardon 4x 1 W Kamera - Przód: FHD + IR

Tył: 13 MP + 5 MP Bateria 75 Wh, zasilacz o mocy 100W 38 Wh Bezpieczeństwo chip dTPM 2.0 - Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Gniazdo blokady Kensington Nano Kamera na podczerwień

E-Shutter Porty 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x Combo Audio Jack 1 x USB-C Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wymiary 313,5 mm x 234,5 mm x 9,4 mm 313,5 mm x 224 mm x 6,6 mm Waga 970 g 785 g

ThinkBook 13x Gen 4 to kolejna nowość od Lenovo. To klasyczny laptop mający łączyć wysoką wydajność z efektownym designem oraz inteligentnymi funkcjami. Komputer waży zaledwie 1 kg i cechuje się grubością 12,9 mm. Na pokładzie umieszczono pojemną baterię (74 Wh, największe tego typu ogniwo w 13-calowym laptopie), która ma zapewnić m.in. do 21 godzin odtwarzania wideo. Całość wyróżnia się elegancką, dwukolorową konstrukcją (dostępne dwa kolory: Luna Grey lub limitowanej Seashell). Producent chwali się, że 13,5-calowy wyświetlacz o proporcjach 3:2 ma zajmuje 97% aż powierzchni przedniego panelu. To również pierwszy produkt Lenovo o neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dla rynku małych i średnich firm.

ThinkBook 13x Gen 4 ThinkBook 14 i Gen 6+ Procesor Intel Core Ultra Processors OS Microsoft Windows 11 RAM do 32 GB LPDDR5x Pamięć do 2 TB PCIe Gen 4 SSD Grafika Intel Arc GPU Ekran 13,5 cala, proprocje 3:2, 120 Hz, 500 nit, HDR400, 100% sRGB, Dolby Vision®, TUV Low Blue Light, EyeSafe 14,5 cala:

-3K 120 Hz IPS, 400 nit, Dolby Vision

-2,5K 90 Hz IPS 350 nit

-2,59K 90 HZ OLED Audio 4x Harman/Kardon z Dolby Atmos

4x mikrofon stereo z Dolby Atmos

2x mikrodon Kamera FHD RGB+IR FHD+IR, HD RGB Bateria 74 Wh 85 Wh Bezpieczeństwo chip dTPM 2.0 Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter Czytnik linii papilarnych

Kensington lock slot Porty 3 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x Combo Audio Jack

pin slot dla Magic Bay TBD Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wymiary 293,5 mm x 205,3 mm x 12,9 mm TBD Waga 1 kg TBD

Ponadto producent zapowiedział model ThinkBook 14 i Gen 6+ z 14,5-calowym ekranem, którego specyfikacja w dużej mierze pokrywa się ze wspomnianym powyżej modelem. Produkt wyróżnia się jednak obsługą portu TGX (ThinkBook Graphics Extension), dzięki któremu całość jest w stanie współpracować z desktopową kartą graficzną. Nie zabrakło także 16-calowego laptopa ThinkBook 16p Gen 5 z procesorem Intel Core i9 Gen 14 i grafiką NVIDIA GeForce RTX 4060, który charakteryzuje się wsparciem dla nowego systemu Magic Bay Studio. Pod tym terminem kryje się kamera 4K udoskonalana przez funkcje sztucznej inteligencji, która ma zapewnić wyjątkową jakość obrazu, a także dźwięku. Pozostając w temacie akcesoriów, Lenovo pokazało także koncepcyjny zestaw Mechanical Energy Harvesting Combo składający się z myszy i klawiatury, które wykorzystują ruch mechaniczny i promieniowanie słoneczne do zasilania, czym mają eliminować potrzebę zewnętrznego ładowania.

ThinkBook 16p Gen 5 Procesor Intel Core i9 Gen 14 OS Microsoft Windows 11 RAM do 64 GB LPDDR5x (32 + 32) Pamięć do 4 TB PCIe Gen 4 SSD (2 + 2) Grafika NVIDIA GeForce RTX 4060 Ekran 16-calowy 3,2K 165 Hz, 430 nit, 100% DCI-P3, EyeSafe Audio 4x Harman/Kardon z Dolby Atmos

2x mikrofon Kamera FHD Hybrid IR Bateria 80 Wh Bezpieczeństwo chip fTPM 2.0 Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter

Kensington lock slot Porty 2x Thunderbolt 4

1x Audio (Headphone and Microphone Combo Jack)

3x USB-A (2x 5 Gbps, 1x 10 Gbps)

slot na kartę SD

HDMI 2.1

slot na Magic Bay Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wymiary 354,6 mm x 258,2 mm x 19,9 mm Waga 2,2 kg

ThinkBook 14 i Gen 6+

ThinkBook 14 i Gen 6+

ThinkBook 16p Gen 5

ThinkBook 16p Gen 5

Lenovo Magic Bay Studio

Mechanical Energy Harvesting Combo

Firma Lenovo zaprezentowała również prototypowy laptop ThinkBook 13x Gen 4 SPE (Smart Personalization Experience), który stanowi innowacyjną koncepcję personalizowanego komputera z panelem E Ink Prism. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mają być w stanie dostosować wygląd tylnej obudowy laptopa wedle własnego uznania. Co najważniejsze, wspomniany panel wyróżnia się ultraniskim poborem mocy, co oznacza, że nie trzeba przejmować żywotnością baterii przy włączonym systemie SPE. Przykład zastosowania panelu E Ink Prism w ThinkBooku 13x Gen 4 możecie zobaczyć poniżej.

Oto ceny i daty dostępność nowych produktów Lenovo (dot. USA):



Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 - dostępny od drugiego kwartału 2024 r., przewidywana cena to 1999 USD

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 - dostępny od pierwszego kwartału 2024 r., przewidywana cena to 1399 USD

Lenovo ThinkBook 14 I Gen 6+ i ThinkBook Graphics Extension będą dostępne od drugiego kwartału 2024 r. na wybranych rynkach, a oczekiwana cena zestawu to 2199 USD

Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 - dostępny od pierwszego kwartału 2024 r., przewidywana cena 1599 USD

Lenovo Magic Bay Studio - dostępny od kwietnia 2024 r., przewidywana cena to 199,99 USD

Póki co nie mamy informacji o polskich cenach i dostępności urządzeń na naszym rynku.

Źródło: Lenovo