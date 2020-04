Lenovo Legion R7000 - nadchodzi notebook z APU AMD Ryzen 4000

Kilka dni temu firma Lenovo zaprezentowała swoje nowe modele laptopów do gier - Legion 5i oraz Legion 7i, które wykorzystują procesory Intel Core 10 generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / GeForce RTX SUPER (Max-Q Design). Zapowiedź nie objęła jednak procesorów AMD Ryzen serii 4000, przez co pojawiały się pytania, czy w ogóle pojawią się gamingowe modele Lenovo Legion oparte na układach APU Renoir. W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby producent pracował nad kolejnymi wersjami laptopów Legion, które będą bazować na wspomnianych procesorach AMD. Ich zapowiedź powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni, a dodatkowo pojawi się kilka różnych wariantów różniących się np. innym logotypem na zewnętrznej pokrywie czy dodatkowym podświetleniem.

Według informacji jakie pojawiły się w sieci, Lenovo pracuje nad notebookami Legion R7000 / Legion R7000R, które będą bazowały na układach AMD Ryzen serii, do jednostki Ryzen 7 4800H włącznie.

W sieci pojawiły się zdjęcia inżynieryjnych laptopów Lenovo Legion R7000 oraz Legion R7000R (nazwy finalnie mogą się zmienić), które w przeciwieństwie do zaprezentowanych ostatnio modeli Legion 5i oraz Legion 7i bazują na układach AMD Ryzen serii 4000. Mowa najpewniej o AMD Ryzen 5 4600H (6C/12T) oraz AMD Ryzen 7 4800H (8C/16T). W sprzedaży miałoby się pojawić kilka różnych wariantów, różniących się zmienionym logotypem lub dodaniem diod np. do przycisku zasilania lub do nazwy Legion na zewnętrznej pokrywie. Konstrukcyjnie notebooki powinny być identyczne jak te z procesorami Intel Comet Lake-H.

Sprzęt powinien zostać wyposażony w dwa porty M.2 dla dysków SSD (ze wsparciem dla PCIe x4 Gen.3 NVMe), zasilacz o mocy 230W oraz opcjonalnie akumulator o pojemności powyżej 80 Wh (dokładnej wartości nie znamy). Laptopy Lenovo Legion R7000/R7000R otrzymają także moduły pamięci DDR4 3200 MHz (w wersjach z Intelem będą to pamięci 2933 MHz). Prawdopodobnie notebooki będą bazowały na układach NVIDIA GeForce GTX 16 / RTX SUPER Max-Q. Pojawią się również 3 różne wersje matryc: IPS 60 Hz z blisko 100% pokryciem barw sRGB, IPS 120 Hz z ok. 60% pokryciem barw sRGB oraz IPS 144 Hz z blisko 100% pokryciem gamutu sRGB. Według przecieków, laptopy Legion bazujące na układach AMD będą o 200 gramów cięższe oraz 1 mm grubsze od modeli z procesorami Intel. To powinno dodatkowo poprawić cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. Data zapowiedzi ani premiery nie jest niestety znana.

