Legendy gatunku izometrycznych RPG dostępne w dużym pakiecie oferowanym przez serwis Humble Bundle

Humble Bundle to sklep, który regularnie oferuje klientom sporych rozmiarów pakiety gier. Warto pamiętać, że nie jest to działalność nastawiona wyłącznie na zysk. Wspierane są bowiem w ten sposób rozmaite organizacje charytatywne. Każdy nabywca może zdecydować o podziale wydanych środków. Najnowszy pakiet zainteresuje z pewnością miłośników klasycznych RPG-ów. Jego rzeczywista wartość znacząco przekracza aktualną cenę.

Dzięki pakietowi oferowanemu przez Humble Bundle, za niecałe 50 zł można wejść w posiadanie kolekcji legendarnych RPG-ów. Na liście Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Pathfinder: Wrath of the Righteous oraz inne.

W skład pakietu wchodzą przede wszystkim odświeżone edycje legendarnych izometrycznych RPG-ów, które wykorzystują licencję systemu Dungeons & Dragons. Płacąc przynajmniej 5,44 euro (24 zł według aktualnego kursu) otrzymujemy Planescape: Torment oraz Icewind Dale – obie w wersji Enhanced Edition. Za cały pakiet składający się łącznie z ośmiu pozycji (sześć gier i dwa dodatki) trzeba zapłacić przynajmniej 10,88 euro (48 zł). Nabywcy mogą w tym przypadku liczyć dodatkowo na Baldur’s Gate 1 i 2 Enhanced Edition wraz z DLC Siege of Dragonspear oraz Faces of Good and Evil, Neverwinter Nights Enhanced Edition razem ze wszystkimi oficjalnymi dodatkami fabularnymi oraz podstawową edycję Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Wszystkie klucze można aktywować na platformie Steam. Warto zwrócić uwagę, że cena samego Pathfindera oscylowała podczas ostatnich promocji w okolicach kwoty całego pakietu. Za Neverwinter Nights wraz ze wszystkimi DLC trzeba było zapłacić nawet więcej. Jest to zatem doskonała okazja, żeby uzupełnić swoją kolekcję klasycznych RPG-ów przed zbliżającą się premierą Baldur’s Gate 3. Część zysków ze sprzedaży pakietu trafi do organizacji Active Minds, która zajmuje się promowaniem zdrowia mentalnego wśród osób w wieku od 14 do 24 lat. Jeśli kupujący tak zdecyduje, to może przekazać na ten cel prawie całość wydanej kwoty.

