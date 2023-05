Layers of Fear - poznaliśmy dokładną datę premiery gry studia Bloober Team. Deweloper przypomina też o wersji demo

Przed kilkoma dniami poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe dla gry pt. Layers of Fear. Deweloper zdradził wtedy przy okazji, że od 15 maja (a więc od dziś) do 22 maja na Steamie dostępna będzie wersja demonstracyjna produkcji. I rzeczywiście - demo można już pobierać, a najbardziej niecierpliwi ucieszą się z pewnością z faktu, że Bloober Team w kooperacji z Anshar Studios ogłosiło właśnie dokładną datę premiery horroru. Zadebiutuje on już 15 czerwca.

Layers of Fear (2023) korzystać będzie z silnika Unreal Engine 5. Zaoferuje ponadto obsługę Ray Tracingu, HDR oraz rozdzielczość do 4K. Ponadto, nadchodzące Layers of Fear używać ma technologii globalnej iluminacji Lumen, generując przyciągające wzrok dynamiczne oświetlenie. Twórcy nieskromnie podkreślają, że gra generalnie za zadanie ma przekroczyć wizualne granice, jakie do tej pory serwowane nam były przez tytuły z gatunku horroru psychologicznego. Żeby dostąpić tych walorów wizualnych trzeba będzie jednak uzbroić się w sprzęt dość wysokiej klasy, a więc w układ Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X sparowany z grafiką NVIDIA RTX 3080Ti.

Choć Layers of Fears powstawało niejako na fundamentach pierwszych dwóch odsłon cyklu, to opowiadać będzie zupełnie nową historię. W dalszym ciągu będzie ona mocno inspirowana malarstwem oraz architekturą XIX wieku, traktując przy tym o artystach zniewolonych przez obsesję – doświadczających rozmaitych lękliwych wizji. Tym razem jednak deweloperzy mieli podejść do motywów znanych z pierwowzoru w całkowicie świeży, niekiedy zaskakujący sposób. Ponadto wiele wątków zostało także znacząco rozbudowanych. Szczegółów dowiemy się już 15 czerwca 2023 r. na pecetach oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: Bloober Team