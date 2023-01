Kolejny producent smartwatchy dołącza do grona firm oferujących pomiar EKG w swoich zegarkach

Firma Garmin udostępniła dziś aktualizację oprogramowania dla smartwatcha Venu 2 Plus, która dodaje możliwość wykonywania pomiarów EKG. Funkcja ta na dany moment dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych i tylko w tym modelu (co z kolei tłumaczone jest specyficzną konstrukcją wbudowanego czujnika HR), aczkolwiek firma Garmin intensywnie pracuję nad tym, by dotarła ona do szerszego grona użytkowników w innych krajach.

Firma Garmin, jako ostatnia z tych klasyfikowanych jako „poważni gracze” dołącza do grona producentów oferujących pomiar EKG w swoich zegarkach.

Coraz częściej słyszy się o funkcji EKG w zegarkach typu smartwatch, a większość producentów oferuje tę funkcję już od dłuższego czasu. Do tego grona postanowiła dziś dołączyć firma Garmin. Producent ten od wielu lat produkuje zegarki dedykowane sportowcom oraz smartwatche i w wielu kwestiach przoduje. Wartym odnotowania jest fakt, że w 30 czerwca 2020 roku, firma Garmin przejęła firmę Firstbeat Analytics, przedsiębiorstwo zajmującej się zaawansowaną analizą wydajności naszego organizmu podczas wysiłku, w trakcie treningów i w sytuacjach stresowych. Ruch ten pozwolił firmie Garmin wyjść na prowadzenie w kwestii zegarków dedykowanych sportowcom, brakowało jej jednak modelu, który oferowałby właśnie możliwość wykonywania pomiaru EKG. Dziś ta sytuacja uległa zmianie.

Jak się okazuje, powodem, dla którego funkcja ta wprowadzona została dopiero dziś, nie był wcale brak odpowiedniej technologii. Tryb diagnostyczny w modelu Venu 2 Plus już dawno pokazywał, że pomiar EKG jest możliwy. Nie został on jednak udostępniony użytkownikom wcześniej, gdyż producent musiała „dogadać się” w pewnych kwestiach z FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków). Jest to też powodem, dla którego funkcja ta dostępna jest na dany moment tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, firma Garmin musi wykonać analogiczny ruch w stosunku do odpowiedników tej instytucji w innych krajach. Co ciekawe, aby móc skorzystać z EKG w przypadku zegarka firmy Garmin, trzeba najpierw przejść weryfikacje (za pomocą smartfona oraz GPS), polegającą na ustaleniu, czy faktycznie dany użytkownik znajduję się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Pozostaje więc tylko czekać na informacje nt. udostępniania tej funkcji w innych regionach. Na dany moment nie wiadomo, czy funkcja ta zostanie wprowadzona do pozostałych zegarków w ofercie firmy Garmin. Co ciekawe, wyżej wspomniany model Venu 2 Plus nie jest flagową pozycją w ofercie tego producenta, tym bardziej dziwi fakt, że to jedyny model posiadający tę możliwość. Warto też pamiętać, że brak odpowiedniego pozwolenia wcale nie oznacza, że zegarki o tej funkcjonalności nie będą mogły być sprzedawane w danym kraju. Najprawdopodobniej funkcja ta będzie blokowana z poziomu oprogramowania do momentu uzyskania porozumienia z odpowiednią instytucją, należałoby się więc spodziewać nowych produktów, już oficjalnie posiadających pomiar EKG w specyfikacji.

Źródło: DC Rainmaker, TRIGAR, GPS Dla Aktywnych, Garmin