Garmin quatix 6: Smartwatche z myślą o żeglarzach i nie tylko

Garmin zaprezentował właśnie najnowszą generację zegarków quatix 6 – smartwatchy GPS stworzonych z myślą o żeglarzach. Łączą one w sobie osiągnięcia technologiczne znane z serii fēnix 6 ze specjalistycznymi funkcjami do wykorzystania podczas rejsu, wędkowania czy żeglowania. Łączność z kompatybilnymi urządzeniami pokładowymi Garmin, takimi jak plotery nawigacyjne, pozwala na m.in. zdalne sterowanie autopilotem, systemem multimedialnym Fusion-Link, kontrolowanie danych rejsowych na ekranie zegarka oraz korzystania ze wskazówek regatowych. Zegarek oferuje także dostęp do zaawansowanych funkcji treningowych i profili śledzenia danych dopasowanych do wielu dyscyplin sportowych – od aktywności lądowych takich jak kolarstwo górskie i wędrówki, przez golf po sporty wodne, w tym SUP, pływanie czy kajakarstwo.

quatix 6 to zegarek z funkcjami smart i całodobowym monitorowaniem aktywności, który można nosić 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przydatne podczas pobytu na pokładzie powiadomienia o połączeniach, wiadomościach tekstowych, e-mailach i innych informacjach możliwe są dzięki połączeniu z telefonem. A dzięki płatnościom Garmin Pay, zegarek usprawni zakupy w podróży. Seria quatix 6 oferuje również możliwość przechowywania na urządzeniu do 2000 utworów muzycznych, a także synchronizowania list utworów z kilku popularnych serwisów streamingowych, aby słuchać ich bez konieczności korzystania z telefonu. quatix 6 jest ponadto wyposażony nadgarstkowy pomiar tętna, który działa pod wodą i umożliwia całodobowy pomiar poziomu stresu. Sensor Pulse Ox mierzy natomiast poziom saturacji, wspierając funkcje zaawansowanego monitorowania snu i aklimatyzacji. Ponadto funkcja Body Battery monitoruje poziom rezerw energii organizmu i pomaga zaplanować obciążenie wysiłkiem oraz czas potrzebny na odpoczynek lub sen.

Gama funkcji łączności z urządzeniami Garmin, sprawia, że quatix 6 to przydatne narzędzie podczas pracy na pokładzie. Kompatybilne instrumenty pokładowe mogą przesyłać dane NMEA 2000 z łodzi, dając użytkownikowi dostęp do ważnych informacji o prędkości, głębokości, temperaturze czy sile i kierunku wiatru. Wszystko bezpośrednio na nadgarstku. Podobnie jak w poprzednich modelach, gdy quatix 6 jest sparowany z autopilotem, można użyć go do zmiany kursu, wzorca sterowania lub ustawienia prowadzenia łodzi po śladzie GPS. Zegarek umożliwia także szybkie zapisywanie waypointów bez konieczności wracania do steru. Z pomocą wbudowanej aplikacji Fusion-Link Lite można także zmieniać ustawienia pokładowego systemu multimedialnego. Zegarki z serii quatix 6 obsługują również dodatkową kartografię BlueChart g3 z danymi Navionics, dzięki czemu można korzystać z nich jako z podstawowego lub zapasowego urządzenia nawigacyjnego.

Inteligentny zegarek sportowy quatix 6 oferuje aktualne tabele pływów, które pobierane są dla wybranego obszaru za pośrednictwem smarftona na okres 7 dni. Dodatkowo ma też możliwość ustawienia alarmu kotwicznego, który ostrzega użytkownika o dryfie oraz kalkulator liny kotwicznej, który pomaga określić długość liny kotwicznej do wypuszczenia i stosunek jej długości do głębokości. Z myślą o wędkarzach, zegarek obsługuje także timer zawodów oraz rejestr połowów, który pomaga kontrolować liczbę złowionych ryb oraz czasu pozostałego do ważenia. Żeglarzom quatix 6 oferuje SailAssist - ulepszone funkcje regatowe, takie jak: wirtualna linia startowa, odległość do linii startowej, timer regatowy i asystent halsowania, który na podstawie analizy kątów wskazuje optymalny moment do wykonania zwrotu.

Zegarki z serii quatix 6 mają 1.3-calowy kolorowy wyświetlacz LED umieszczony w kopercie o średnicy 47 mm. Stworzony do pracy w wymagających warunkach zegarek może pracować bez ładowania do 14 dni w trybie smartwatcha, 24 godzin w trybie GPS lub 60 godzin w trybie oszczędnościowym UltraTrac i jest wodoszczelny do 100 m głębokości. Dzięki funkcji Power Manager, użytkownik może kontrolować pobór energii przez poszczególne sensory i aplikacje, aby wydłużyć czas pracy zegarka w sytuacjach, gdy nie ma możliwości podładowania baterii. quatix 6 niebawem trafi do sprzedaży i dostępny będzie dokładnie w dwóch wersjach: quatix 6 i quatix 6 Titanium:

quatix 6 ma obudowę i przyciski ze stali nierdzewnej oraz opaskę silikonową w kolorze Captain Blue z sugerowaną ceną detaliczną 699 euro.

quatix 6 Titanium ma odporną na zarysowania szafirową soczewkę, tytanową obudowę przyciski i bransoletę oraz dodatkowy silikonowy pasek QuickFit w kolorze cirrus blue. Zegarek będzie dostępny sugerowanej cenie detalicznej 1999 euro.

