Premiera Huawei Watch GT 2e: ceniony smartwatch w nowej wersji

Podczas premiery swoich flagowych urządzeń - smartfonów z serii P40, Huawei nie omieszkało zaanonsować również kolejnego przedstawiciela cenionej linii smartwatchy Huawei Watch GT. Mowa o modelu Watch GT 2e, który podobnie jak poprzednie generacje wyróżniać będzie się przede wszystkim długim czasem pracy baterii i sportowym designem. Zegarem ma również zagwarantować szaloną liczbę aż stu trybów sportowych. Smartwatcha można już zamawiać w przedsprzedaży, w zestawie z inteligentną wagą Huawei AH100 oraz bardzo dobrymi, bezprzewodowymi słuchawkami Huawei AM61. Rekomendowana cena urządzenia to 699 zł, a oferta przedsprzedażowa obowiązuje do 12 kwietnia. Huawei Watch GT 2e dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, czerwonym oraz jasnozielonym.

Smartwatch Huawei Watch GT 2e można już zamawiać w przedsprzedaży, w zestawie z inteligentną wagą Huawei AH100 i świetnymi bezprzewodowymi słuchawkami Huawei AM61. Zegarek wyceniono na 699 zł.

Zestaw przedsprzedażowy został stworzony z myślą o osobach aktywnych i pragnących dbać o swoje zdrowie. Zegarek Huawei Watch GT 2e łączy się idealnie ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei AM61, a pamięć zegarka pozwala przechowywać w nim około 500 plików muzycznych. Podczas treningu możliwe jest słuchanie muzyki bezpośrednio z zegarka, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu, czego nie było jeszcze chociażby w pierwszej generacji smartwatcha. Inteligentną wagę i smartwatch można połączyć z kolei z aplikacją Huawei Zdrowie, która generuje dane z obu urządzeń i przedstawia pogłębione informacje o kondycji i aktywności fizycznej. A teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu już zegarkowi, czyli rewelacji na temat modelu Huawei Watch GT 2, o którym pisaliśmy chociażby TUTAJ.

Huawei Watch GT 2e - podstawowa specyfikacja:

Ekran: 1.39-calowy AMOLED, 454 x 454 px

SoC: HiSilicon Kirin A1 (Hi1132)

Bateria: 455 mAh

Pamięć RAM: 16 MB

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Cena: 699 zł

Pasek wykonywany z fluoroelasteru jest wytrzymały i odporny na działanie wysokich temperatur, kontakt z chemikaliami czy solą. Pasek ma porowatą konstrukcję, która zapewnia wygodne noszenie i pozwala skórze oddychać, co docenią zwłaszcza te osoby, które narzekają na wszelkie odparzenia. Ze swojej strony mogę jednak dodać, że używając pierwszej generacji, która posiada klasyczny, pełny pasek, nie dane mi było zaobserwować podobnych, niechcianych objawów. Ponadto, po połączeniu zegarka z aplikacją Huawei Zdrowie, tarcze zegarka można dowolnie zmieniać. Do wyboru jest 200 wzorów – istnieje również możliwość ustawienia własnego zdjęcia, które w łatwy sposób można wybrać ze swojej galerii. I znów - ilość tarcz to coś, czego Huawei Watch GT z końca 2018 roku nie miał, a otrzymał w zasadzie dopiero przed kilkunastoma tygodniami.

Huawei Watch GT 2e wyposażony jest w najnowszy procesor Kirin A1, który został zaprojektowany z myślą o urządzeniach typu wearables. W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych układów, Kirin A1 charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy oraz obsługą nowoczesnego rozwiązania Bluetooth BLE 5.1. Smartwatch na jednym ładowaniu pracuje około 2 tygodni, a przy włączonym GPS – do 30 godzin. Inteligentny zegarek pozwala na przechowywanie do 500 utworów muzycznych, dzięki czemu podczas treningów nie trzeba zabierać ze sobą telefonu. Huawei Watch GT 2e wyposażony jest również w funkcję „Znajdź mój telefon”. Umożliwia też wykonywanie zdjęć, na przykład w trybie samowyzwalacza, z użyciem smartwatcha i smartfona. Na smartwatchu można sprawdzać również powiadomienia, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości i alarmy.

Huawei Watch GT 2e obsługuje rekordowe 100 trybów sportowych, między innymi bieganie, bieżnia, rower, pływanie, triathlon, spacer czy trening wolny. 15 trybów jest wgranych, a pozostałe 85 dostępnych jest w aplikacji Huawei Zdrowie. Wybrane przez siebie tryby można przenieść do zegarka, a następnie dowolnie edytować. Smartwatch automatycznie wykrywa część najpopularniejszych dyscyplin, w tym bieganie na świeżym powietrzu oraz na bieżni, spacer czy wioślarstwo. Urządzenie oblicza między innymi maksymalny pułap tlenowy i rejestruje dystans, spalane kalorie, tętno i tempo. Podczas treningu dostarcza też praktyczne wskazówki, na przykład gdy tętno zaczyna gwałtownie rosnąć, a po treningu oblicza i podaje czas potrzebny do pełnej regeneracji.

Huawei Watch GT 2e ma również wbudowany GPS – geolokalizacja i trajektoria ruchu są dokładniejsze w porównaniu z wieloma starszymi urządzeniami. Pokonaną trasę można śledzić również w aplikacji Huawei Zdrowie. Zegarek jest wodoodporny i spełnia standard 5 ATM. Ponadto oferuje wysokościomierz, barometr i kompas. Wyposażony jest także w technologię TruSeen 3.5, która umożliwia całodobowe monitorowanie tętna. Zegarek powiadomi użytkownika, gdy jego tętno w ciągu 10 minut będzie nieregularne lub na nieodpowiednim poziomie. Funkcja TruSleep 2.0 monitoruje z kolei czas i fazy snu oraz diagnozuje powszechne problemy ze snem i wskazuje sposoby, jak sobie z nimi radzić. Technologia TruRelax pomaga ponadto kontrolować poziom stresu w ciągu dnia oraz proponuje ćwiczenia oddechowe pozwalające się zrelaksować. W Huawei Watch GT 2e, poprzez aplikację Huawei Zdrowie, można również uruchomić funkcję pozwalającą na kontrolowanie cyklu menstruacyjnego.

Źródło: Huawei, PurePC