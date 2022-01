Garmin Venu 2 Plus zaprezentowany na CES 2022. Kompletny smartwatch umożliwiający rozmowy głosowe

Na targach elektroniki użytkowej CES 2022 w Las Vegas nie mogło zabraknąć jednego z czołowych producentów urządzeń ubieralnych. Garmin zaprezentował tam dwa nowe urządzenia. Pierwszy sprzęt to vivomove Sport, czyli hybrydowy zegarek do mierzenia aktywności fizycznej, który oferuje zarówno analogowy wskaźnik godziny (ze wskazówkami), jak i niewielki ekran prezentujący istotne informacje. Znacznie ciekawiej przedstawia się Garmin Venu 2 Plus, czyli druga odsłona eleganckiego i funkcjonalnego smartwatcha. Tegoroczna edycja to nie tylko satysfakcjonująca specyfikacja techniczna i przyciągający wzrok design. Zegarek oferuje bowiem rozwiązania, takie jak AOD, rozmowy głosowe przez wbudowany mikrofon oraz system płatności Garmin Pay.

Na targach CES 2022 zadebiutował nowy, elegancki zegarek Garmin Venu 2 Plus z funkcją AOD, wbudowanym mikrofonem oraz obsługą systemu płatności Garmin Pay. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Zegarki Garmina nie należą do tanich, natomiast bez wahania możemy uznać je za jedne z najlepiej wykonanych w swojej kategorii. Dodatkowo urządzenia producenta oferują bogate możliwości śledzenia aktywności oraz autorski system płatności Garmin Pay. Najnowszy smartwatch Garmin Venu 2 Plus ewidentnie dotrzymuje kroku wcześniejszym urządzeniom z portfolio. Wyceniony na 450 euro (~ 2050 zł) zegarek, który trafi do Polski, oferuje 1,3-calowy ekran AMOLED z funkcją AOD. Na wyświetlaczu chronionym warstwą Gorilla Glass 3 prezentowane są informacje o aktywnościach z 25 aplikacji. Możemy więc odczytać tętno, saturację, stres, a nawet wspomóc się danymi na temat nawodnienia. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można prowadzić rozmowy głosowe. Oczywiście najpierw należy sparować zegarek z telefonem.

Ramka Garmin Venu 2 Plus została wykonana ze stali nierdzewnej, a pasek z silikonu. Rozmiar koperty wynosi 43,6 x 43,6 x 12,6 mm. Waga wodoodpornego na 5 ATM zegarka to natomiast 51 gramów. Wbudowany akumulator pozwala na: do 9 dni pracy w trybie zegarka, do 10 dni pracy z oszczędzaniem energii, do 8 godzin w trybie GPS z muzyką oraz do 24 godzin w trybie GPS bez muzyki. Na stronie producenta dostępny jest konfigurator, w którym możemy wybierać rozmiar (40, 43, 45 mm), funkcje głosowe oraz wersje kolorystyczne. Współpraca z asystentami głosowymi pozwala na wygodne wysyłanie SMS-ów.

Źródło: Garmin