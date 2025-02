Test klawiatury SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3 - Magnetyczne przełączniki z efektem Halla, Rapid Trigger i wyświetlacz OLED

SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3 jest najbardziej zaawansowaną klawiaturą w ofercie duńskiego producenta, wykorzystującą zaawansowane przełączniki magnetyczne z efektem Halla, technologię Rapid Trigger i jeszcze wyświetlacz OLED na dokładkę. Takie połączenie pozwala uzyskać wysoką niezawodność, precyzję oraz szerokie możliwości indywidualnego dostrojenia sprzętu, znacznie wyprzedzając pod tym względem standardowe gamingowe klawiatury. Większość użytkowników może jednak nie wiedzieć czym dokładnie charakteryzuje się Hallotron albo Rapid Trigger, dlatego najpierw postaram się wyjaśnić w prostych żołnierskich słowach zasady działania obydwu technologii stojących za SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3 to zaawansowana klawiatura gamingowa, posiadająca przełączniki magnetyczne z efektem Halla, obsłygująca technologię Rapid Trigger i wyposażona w wyświetlacz OLED.

Celowo nie użyłem wcześniej określenia klawiatura mechaniczna względem SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3, ponieważ byłoby to uproszczeniem, skoro urządzenie zamiast przełączników mechanicznych posiada magnetyczne. Dokładniej zaś analogowe czujniki z efektem Halla, który SteelSeries ochrzciło nazwą OmniPoint 3.0. Hallotrony zamiast styków wykorzystują czujniki pola magnetycznego, a ponieważ powyższe zjawisko zachodzi płynnie, otwiera to szerokie możliwości rejestracji i wykorzystania takich informacji. Pozwala to ustawić programowo punkt aktywacji przełącznika w zakresie 0,1-4,0 mm, znacznie skracając czas reakcji podczas korzystania z klawiatury. Hallotrony charakteryzuje również wysoka wytrzymałość, bowiem redukują fizyczne zużycie materiałów. Funkcja Rapid Trigger zmniejsza natomiast czas wymagany do rejestracji ponownego kliknięcia klawisza, który zostanie zresetowany natychmiast po delikatnym poluzowaniu, niezależnie od głębokości nacisku. Obydwie wartości pozostają stałymi w switchach mechanicznych, zatem hallotrony poprawiają szybkości i responsywność.

SteelSeries

APEX PRO TKL Gen 3 SteelSeries

APEX 7 TKL SteelSeries

APEX 3 TKL Wymiary 355 x 129 x 42 mm 355 x 139 x 40 mm 364 x 150 x 40 mm Waga 974 gramy 771 gramów 639 gramów Podkładka Tak Tak - Blok numeryczny - - - Technologia Magnetyczna Mechaniczna Membranowa Przełączniki OmniPoint 3.0 QX2 Whisper-Quiet Przyciski makro - - - Podświetlenie Tak Tak Tak N-Key Rollover Tak Tak - Przyciski multimedialne Rolka / Przycisk Rolka / Przycisk Rolka / Przycisk Cecha szczególna Rapid Trigger / OLED OLED - Hot Swap - - - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor - - - Aktualna cena 749 zł 469 zł 229 zł

Oprócz SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3 oferta producenta obejmuje również SteelSeries APEX PRO Gen 3. Największa różnica między urządzeniami to oczywiście format - model TKL został pozbawiony bloku numerycznego, będąc konstrukcją bardziej kompaktową w porównaniu do pełnowymiarowego rodzeństwa. Jednak pod względem stricte konstrukcyjnym obydwie klawiatury współdzielą większość elementów. Cechę charakterystyczną rodziny SteelSeries APEX PRO stanowi także niewielki wyświetlacz OLED, umieszczony w miejscu zarezerwowanym dla kontrolek. Reszcie dokładniej przyjrzymy się podczas oględzin. Klawiatury magnetyczne z funkcją Rapid Trigger do tanich przeważnie nie należą, zwłaszcza jeśli mówimy o znanych producentach. Dlatego za SteelSeries APEX PRO TKL Gen 3 trzeba zapłacić około 749 złotych, natomiast wersja bezprzewodowa opisywanego modelu kosztuje prawie 1000 złotych.