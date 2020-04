Kingston KC2500 - SSD NVMe z 96-warstowymi kośćmi 3D TLC NAND

Są takie gałęzie rynku komputerowego, gdzie trudno mówić o dużej konkurencyjności. Chociażby w przypadku procesorów czy kart graficznych mamy do wyboru układy od zaledwie dwóch firm, co potrafi prowadzić do patologii gdy jedna z nich jest w gorszej kondycji. Wystarczy przypomnieć sobie co oferowało AMD przed Ryzenami. Na szczęście są segmenty świata IT, gdzie firm jest do wyboru, do koloru. Jedną z nich są nośniki półprzewodnikowe. A znany wszystkim w Polsce Kingston odświeżył właśnie swoją ofertę SSD. Mowa o modelu KC2500 w standardzie M.2 NVMe, który oparto na kościach 3D TLC NAND co przekłada się na wydajność do 3500 MB/s dla odczytu. Całość doprawiona 5-letnią gwarancją producenta.

Nowe nośniki półprzewodnikowe od amerykańskiego producenta wspierają szyfrowanie sprzętowe AES z wykorzystaniem 256-bitowego klucza.

Kingston KC2500 to nowe nośniki półprzewodnikowe w standardzie M.2 2280, które korzystają z interfejsu NVMe 1.3 PCI Express 3.0 x4. Na niebieskim laminacie znajdziemy 96-warstwowe kości 3D TLC NAND oraz 8-kanałowy kontroler Silicon Motion SMI 2262EN. Producent oferuje pojemności rzędu 250 i 500 GB oraz 1 i 2 TB. Dekalrowana wydajność wygląda następująco:

Kingston KC2500 250 GB - Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 1200 MB/s

- Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 1200 MB/s Kingston KC2500 500 GB - Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 2500 MB/s

- Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 2500 MB/s Kingston KC2500 1 TB - Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 2900 MB/s

- Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 2900 MB/s Kingston KC2500 2 TB - Odczyt sekwencyjny do 3500 MB/s; Zapis sekwencyjny do 2900 MB/s

Nowe nośniki od amerykańskiego producenta wspierają szyfrowanie sprzętowe AES z wykorzystaniem 256-bitowego klucza. Wszystkie z opisywanych dzisiaj SSD objęte są 5-letnią gwarancją ograniczoną współczynnikiem TBW. Wynosi on 150 TBW dla modelu o pojemności 250 GB, 300 TBW dla 500 GB, 600 TBW dla wersji 1 TB i wreszcie 1,2 PBW dla wariantu 2 TB. Kingston KC2500 lada moment trafi do sklepów, jednak sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Najpojemniejszy model ma zadebiutować w sprzedaży nieco później.

Źródło: Kingston