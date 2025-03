Kingdom Come: Deliverance 2 - studio Warhorse zaprezentowało 25-minutowy gameplay trailer

Nowa odsłona czeskiej gry z przygodami Henryka miała docelowo zawitać na rynek jeszcze w tym roku. Ostatecznie jednak Warhorse Studios dołączyło do przedłużającej się listy twórców preferujących więcej czasu na dopracowanie projektu niż to uprzednio zostało zaplanowane. Ale nie przeszkadza im to regularnie wypuszczać kolejne materiały, a ostatnio pojawiło się na to kilka niezłych okazji. Teraz zaś dostaliśmy coś znacznie bardziej rozbudowanego.

Pojawiły się nowe fragmenty ukazujące rozgrywkę w Kingdom Come: Deliverance 2. Skupiono się na pewnym konkretnym zadaniu Henryka, przy okazji eksponując różne elementy mechaniki.

W trakcie Gamescom Opening Night Live zobaczyliśmy następny trailer Kingdom Come: Deliverance 2, ale kolejnego dnia Czesi udostępnili coś znacznie dłuższego. Trwający około 25 minut gameplay trailer eksponuje pewne aspekty tytułu w praktyce, na bazie jednego zadania naszego bohatera. Otóż Henryk ma pełne ręce roboty. Zajęty jest bowiem przygotowaniami do konfliktu i potrzebuje odpowiedniego wsparcia. W tym celu wybiera się na poszukiwanie dwojga potencjalnych towarzyszy, aby ich zwerbować. Ale nie będzie to łatwe.

Prowadzeni przez głos narratora, obserwujemy jak Henryk eksploruje malownicze, żyjące własnym życiem miasto i okolice, przy okazji zwracając uwagę czy to na różnorakie aktywności (np. odwiedzenie miejsca na kąpiel i wypoczynek po dłuższej przeprawie), losowe spotkania, czy wreszcie potencjalne możliwości zrobienia niezłego rabanu w lokalnym towarzystwie. Mniej więcej w drugiej połowie materiału dostajemy więcej akcji. Zgodnie z zapowiedziami, system walki jest bardziej płynny i zróżnicowany, pokazano również krótką sekwencję skradankową. Całość zwieńczono efektowną sceną odbicia drugiego towarzysza (z zabawnym polskim akcentem na dokładkę). Na razie zatem wygląda na to, że twórcy wiedzą, co robią.

Źródło: Warhorse Studios (Youtube)