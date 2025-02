Kingdom Come Deliverance 2 nie zadebiutuje w tym roku. Warhorse Studios podało finalny termin premiery gry

Kilka tygodni temu studio Warhorse oficjalnie zapowiedziało grę Kingdom Come Deliverance 2, będącą bezpośrednią kontynuacją historii Henryka, a która toczy się w realiach średniowiecznych Czech. Produkcja od samego momentu zapowiedzi wzbudziła spore zainteresowanie, bowiem dotychczasowe materiały wskazują, że tytuł pod każdym względem zostanie ulepszony względem pierwszej części. Trailery zapowiadają również bardzo wysoką jakość oprawy graficznej, za którą ponownie odpowiada silnik CryEngine. Choć twórcy jeszcze niedawno zapowiadali premierę w tym roku, finalnie poczekamy nieco dłużej.

Warhorse Studios oficjalnie potwierdziło krążące od wczoraj plotki na temat opóźnienia premiery wyczekiwanej gry Kingdom Come Deliverance 2. Nowa i być może finalna już data debiutu to 11 lutego 2025 roku. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Powodem jest oczywiście chęć dopieszczenia produkcji, zarówno pod kątem gameplayu jak również warstwy technicznej. Przypominając sobie premierę jedynki, może to i dobra decyzja.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It's a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT