Kingdom Come: Deliverance 2 - zaprezentowano nowe animacje na fragmentach gameplayu. DLSS i FSR potwierdzone

W zasadzie na każdym kroku da się dostrzec, że rok 2024 jest nieporównywalnie słabszy od poprzedniego, przynajmniej jeżeli chodzi o udane tytuły. Niemniej jednak w dalszym ciągu da się znaleźć ciekawe pozycje, które wyróżniają się z tłumu. Początek roku obfitował między innymi w kolejną część remake'u Final Fantasy VII czy udany powrót Księcia Persji. Teraz zaś dopiero co zadebiutowało chociażby Stellar Blade. Ale jesień może przynieść naprawdę mocne hity.

Jeśli chodzi o gry datowane na bliżej końcówki roku, obok wyczekiwanej kontynuacji kultowej serii od GSC Game World z pewnością warto czekać na drugą część Kingdom Come: Deliverance, którą dość niespodzianie ma za kilka miesięcy wypuścić studio Warhorse. Już początkowa zapowiedź przygód Henryka w średniowiecznych realiach pozwala wierzyć, że czeka nas coś naprawdę wyjątkowego - zakładając oczywiście, że twórcy poradzą sobie z takimi aspektami, jak optymalizacja czy rozwinięcie mechanik z "jedynki".

Ostatnio dostaliśmy jeszcze garść dodatkowych, interesujących materiałów. W czeskiej telewizji rzucono okiem na jedno z miast - prawdopodobnie Kuttenberg. Imponująco wyglądają nie tylko budynki, ale także świetnie prezentujące się modele NPC-ów ze swoimi płynnymi ruchami. Poza tym, jeden z założycieli studia Daniel Vávra zamieścił wideo, na którym choćby potwierdził, że Kingdom Come: Deliverance 2 będzie obsługiwać NVIDIA DLSS i AMD FSR, aczkolwiek nie ma jeszcze informacji o Frame Generation. Deweloper dał także małą prezentację na komputerze uzbrojonym w procesor AMD Ryzen 7950X3D oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Na obecnym etapie gra działała w 60 klatkach na sekundę przy bardzo wysokich ustawieniach oraz 40 przy epickich - w obu przypadkach rozdzielczość ustawiono na 4K. Oczywiście z zastrzeżeniem, że w przyszłości ma się to znacząco poprawić.

So just straight up Kingdom Come Deliverance 2 Gameplay was shown on Czech News at @WarhorseStudios



Look at the NPC walking animations… wow they look so real! pic.twitter.com/p9cXSMpOE0