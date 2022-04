KFA2 Vivance-01 - prezentacja dobrze wycenionego monitora do gier. W zestawie ekran IPS WQHD 165 Hz ze wsparciem dla HDR

KFA2, firma znana dotychczas głównie z niereferencyjnych kart graficznych czy peryferii komputerowych, wchodzi teraz także na rynek monitorów do gier. Pierwsza zapowiedź sprzętu o nazwie KFA2 Vivance-01 pojawiła się jeszcze w ubiegłym roku, jednak temat szybko przycichł... aż do teraz. Wspomniany monitor już wkrótce pojawi się w sprzedaży w Polsce, a jego kartą przetargową może być rozsądna cena wynosząca 1399 złotych. Jego specyfikacja o dziwo jest bardzo podobna do monitora Corsair Xeneon 32QHD165, który wyceniono na blisko 3-krotnie wyższą kwotę. Jednocześnie potwierdzamy, że KFA2 Vivance-01 od kilku dni znajduje się już w redakcji PurePC.pl i jeszcze w tym miesiącu opublikujemy nasz premierowy test.

KFA2 wchodzi na rynek monitorów do gier, a pierwszą propozycją jest model KFA2 Vivance-01. Sprzęt wykorzystuje 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz odświeżaniu 165 Hz. Atutem monitora może być cena, wynosząca w Polsce 1399 złotych.

KFA2 Vivance-01 to typowy monitor do gier z płaskim wyświetlaczem IPS o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Oferuje także wysoką częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz wsparcie dla techniki NVIDIA G-SYNC Compatible poprzez Adaptive-Sync. Na opakowaniu widzimy informację o wykorzystaniu 10-bitowego panelu, co powinno przekładać się na obsługę miliarda odcieni barw (choć spodziewamy się, że mowa w rzeczywistości o 8-bit + FRC). Nie brakuje także wsparcia dla szerokiej palety barw DCI-P3. Deklarowane pokrycie przestrzeni przez producenta wynosi 95% (dla sRGB - 99%). Ponadto oferowana jest obsługa HDR (VESA DisplayHDR 400). Kontrast statyczny wynosi 1000:1.

Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms dla trybu MPRT (jedyny podany w oficjalnej specyfikacji). Jeśli chodzi o wykorzystane porty to monitor KFA2 Vivance-01 posiada dwa złącza cyfrowe DisplayPort 1.2 oraz dwa HDMI 2.0. Ponadto nie brakuje pojedynczego gniazda Audio-jack 3.5 mm. Monitor odznacza się dość prostym i minimalistycznym designem (z opcjonalnym podświetleniem LED RGB). Ze względu na niewielkich rozmiarów podstawę, sprzęt nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Waga całości to 4,9 kg. KFA2 Vivance-01 trafi do Polski w maju.

Źródło: KFA2, PurePC.pl