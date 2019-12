Wyciekła specyfikacja AMD Radeon RX 5600 XT

Do tej pory ukazało się pięć modeli kart AMD Radeon opartych o architekturę 7 nm Navi RDNA, spośród których mamy dwa warianty RX 5500 oraz trzy wersje RX 5700. Następnym na horyzoncie układem "Czerwonych" jest Radeon RX 5600 XT. Tak się składa, że poznaliśmy właśnie jego dokładną specyfikację, która pochodzi ze strony produktu firmy ASRock (niestety, została ona już zdjęta). Informacje tam podane tyczyły się wariantu ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger - znamy dokładną liczbę jednostek obliczeniowych i procesorów strumieniowych, jak również taktowanie zegarów i ilość VRAM. Część parametrów jest identyczna, jak w modelu RX 5700, a jeśli nowy GPU "Czerwonych" zostanie przystępnie wyceniony, może on stanowić bardzo dobrą wartość w swojej półce cenowej.

Radeon RX 5600 dysponuje większą liczbą jednostek obliczeniowych i procesorów strumieniowych niż wynikało to z ostatnich przecieków.

Niedawne doniesienia sugerowały, że AMD Radeon RX 5600 będzie odznaczał się jedynie 1920 procesorami strumieniowymi. Jednakże jak dowiadujemy się z witryny ASRocka rzeczywistość jest bardziej pozytywnie zaskakująca. Model Radeon RX 5600 posiada bowiem tyle samo jednostek obliczeniowych (36) oraz procesorów strumieniowych (2304) co wariant Radeon RX 5700. Reszta parametrów już oczywiście od siebie odbiega. W RX5600 zamiast 8 GB GDDR6 14 Gbps RAM z 256-bitową szyną pamięci znajdziemy 6 GB GDDR6 12 Gbps RAM o 192-bitowej szerokości interfejsu pamięci. W kwestii przepustowości przekłada się to na 288 GB/s, podczas gdy w RX5700 uzyskamy 448 GB/s.

Jeśli natomiast chodzi o fabryczne taktowanie zegarów, to domyślne wartości wynoszą tutaj 1235 MHz, podczas gdy w trybie Game Clock wzrastają one do 1460 MHz a w Boost Clock do 1620 MHz. Są to wartości niższe o odpowiednio 230, 165 i 105 MHz od referencyjnego Radeona RX 5700. Ten ostatni odznacza się TDP o wartości 180 W. W przypadku modelu RX 5600 powinniśmy otrzymać TDP na poziomie 150 W. Układ AMD ma być nieco szybszy niż NVIDIA GTX 1660 Ti i GTX 1660 SUPER. Sprzęt dysponuje pojedynczą wtyczką zasilającą 8-pin, a także trzema złączami DisplayPort 1.4 i jednym HDMI 2.0b. Radeon RX 5600 powinien być zaprezentowany na CES 2020, gdzie także oczekujemy, że poznamy jego cenę i dostępność.

Źródło: Wccftech