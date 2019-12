AMD Radeon RX 5600 XT - pierwsze wyniki wydajności karty

Raptem kilka godzin temu informowaliśmy o kolejnych szczegółach dotyczących karty AMD Radeon RX 5600 XT, której sklepowa premiera odbędzie się w styczniu, a oficjalna zapowiedź podczas targów CES w Las Vegas. Wiemy już, że układ będzie bazował na przyciętym chipie graficznym Navi 10 z 1920 procesorami strumieniowymi. Tym razem w sieci pojawiły się kolejne informacje, które rzucają pierwsze światło na potencjalną wydajność układu Radeon RX 5600 XT w porównaniu do Radeona RX 5600 XT. Karta pojawiła się bowiem w bazie 3DMark, gdzie została przetestowana. Oprócz tego benchmark ujawnił kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji - wiemy już, że wbrew wcześniejszym domysłom, Radeon RX 5600 XT będzie korzystał z kości GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12 000 MHz, a nie 14 000 MHz.

W pierwszych testach w benchmarkach 3DMark układ AMD Radeon RX 5600 XT wypada średnio 35% lepiej od Radeona RX 5500 XT.

Tak jak pisaliśmy w poprzednim newsie, AMD Radeon RX 5600 XT będzie bazował na rdzeniu Navi 10, jednak odpowiednio przyciętym by nie konkurować z wyższymi modelami Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700 XT. Układ będzie wyposażony w 1920 aktywnych procesorów strumieniowych, 120 jednostek teksturujących oraz 48 jednostek renderujących plus 3 MB pamięci cache L2. Do tego dojdzie 6 GB pamięci VRAM GDDR6 (o efektywnym taktowaniu 12 000 MHz) na magistrali 192-bitowej. Niższe efektywne taktowanie kości RAM wpłynie również na nieco niższą przepustowość wynoszącą 288 GB/s.

W bazie 3DMark pojawiły się pierwsze układy Radeon RX 5600 XT, które różniły się między sobą taktowaniem rdzenia - jeden miał taktowanie na poziomie 1593 MHz, w drugim taktowanie było nieco wyższe i wynosiło 1621 MHz. Testy przeprowadzono w benchmarkach Time Spy Extreme, Time Spy, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme oraz Fire Strike. Karta Radeon RX 5600 XT zdobyła następujące wyniki odpowiednio: Time Spy Extreme - 2815 pkt, Time Spy - 6446 pkt (RX 5500 XT zdobył tutaj 4800 pkt, rezultat o 34% wyższy), Fire Strike Ultra - 4756 pkt (RX 5500 XT - 3500 pkt, 36% lepszy rezultat), Fire Strike Extreme - 9198 pkt (RX 5500 XT - 6800 pkt - 36% lepszy wynik), Fire Strike - 18906 pkt (RX 5500 XT - 14300 pkt - 32% lepszy wynik). Pierwsze testy plasują układ AMD Radeon RX 5600 XT blisko Radeona RX 56 Vega oraz GeForce GTX 1070 Ti.

Źródło: VideoCardz