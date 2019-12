AMD Radeon RX 5600 XT - karta graficzna z obciętym GPU Navi 10

W zeszłym tygodniu zadebiutują w sklepach układy Radeon RX 5500, który przeznaczony został dla rynku OEM oraz Radeon RX 5500 XT, który jest dostępny w niereferencyjnych wersjach od partnerów AMD. Jeszcze wcześniej pojawiły się z kolei informacje dotyczące kolejnej karty Navi w postaci Radeona RX 5600 XT. Było to o tyle ciekawe, że wcześniej nie wiedzieliśmy, iż AMD w ogóle nad takim układem pracuje. Wszystko wskazuje na to, że będzie on konkurował z układami pokroju NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER czy GeForce GTX 1660 Ti. Dotychczas nie wiedzieliśmy właściwie nic o tych układach, prócz tego że partnerzy AMD pracują już nad wersjami niereferencyjnymi. W sieci pojawiły się z kolei nowe doniesienia na temat Radeona RX 5600 XT, które wskazują czym właściwie będzie ten układ.

Wszystko wskazuje na to, że AMD Radeon RX 5600 XT będzie bazował na rdzeniu graficznym Navi 10, jednak w odpowiednio przyciętej wersji.

Na portalu Igor's Lab pojawiły się nowe informacje dotyczące nadchodzącego układu graficznego AMD Radeon RX 5600 XT, który powinien zadebiutować podczas styczniowych targów CES w Las Vegas. Oczywiście wciąż nie są to potwierdzone informacje, jednak wszystko wskazuje na to, że karta będzie jednak wykorzystywać rdzeń graficzny Navi 10, podobnie jak Radeon RX 5700 oraz RX 5700 XT. Będzie to jednak bardziej przycięta wersja, z wyłączoną 1/4 bloków Compute Units, co powinno przełożyć się na 1920 aktywnych procesorów strumieniowych, 120 jednostek teksturujących oraz 48 jednostek renderujących plus 3 MB pamięci cache L2.

Magistrala pamięci karty Radeon RX 5600 XT będzie 192-bitowa, co przy 6 GB pamięci VRAM GDDR6 (o efektywnym taktowaniu 14 000 MHz) przełoży się na przepustowość rzędu 336 GB/s. Nadchodzący układ firmy AMD powinien osiągać około 75% możliwości karty Radeon RX 5700 XT przy takich samych zegarach rdzenia. Choć zapowiedź układu ma nastąpić w trakcie targów CES, dostępność pierwszych niereferencyjnych wersji powinna nastąpić w okolicach 14 stycznia. Ceny Radeona RX 5600 XT wciąż nie są znane.

